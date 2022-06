Audi A3 Sportback e Q3, fari full Led ora sono di serie

Ascolta la versione audio dell'articolo

La tecnologia ha cambiato radicalmente il modo di utilizzare l’automobile, partendo dalle dotazioni connesse a bordo fino ad accessori in grado di aumentare esponenzialmente la sicurezza. Oltre ai dispositivi di ausilio alla guida, i fari sono diventati un componente fondamentale per garantire viaggi più sicuri. Proprio per questo motivo Audi ha deciso di includere nella dotazione di serie di A3 Sportback e Q3, i proiettori Full Led. Nello specifico i gruppi ottici anteriori e posteriori con tecnologia full Led saranno presenti senza ulteriore sovraprezzo su A3 Sportback in configurazione S line edition e Audi Q3 a partire dall’allestimento Business, secondo livello a listino.

Fari Led e Full Led, cosa sono e come funzionano

I LED sono semiconduttori in grado di convertire l’energia elettrica in luce. Sul fronte dell’efficienza, possono contare su di un consumo d’energia eccezionalmente ridotto a fronte di un elevato rendimento luminoso. Quanto alla visibilità e al comfort, sono caratterizzati da un’omogeneità visiva di riferimento, aumentando la sicurezza: le luci di stop realizzate mediante diodi attirano maggiormente l’attenzione e si attivano due decimi di secondo più velocemente rispetto alle lampade a incandescenza.

A 100 km/h, lo spazio di frenata di un veicolo che segue può ridursi sino a sei metri grazie alla superiore reattività indotta nel conducente. I gruppi ottici anteriori full Led, nel dettaglio, includono i fari anabbaglianti, gli abbaglianti, le luci diurne, le luci per la marcia in autostrada, caratterizzate dall’incremento automatico della profondità, gli indicatori di direzione, le luci di svolta e le all-weather lights per ridurre l’auto-abbagliamento in condizioni di scarsa visibilità.

Quanto ai gruppi ottici posteriori, la configurazione full Led integra gli indicatori di direzione dinamici, in grado di favorire la percezione, specie di notte e a lunga distanza, del cambio di direzione, a ulteriore vantaggio della sicurezza.