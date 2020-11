Audi A3 Sportback, manutenzione inclusa per 24 mesi

La prima versione ricaricabile della nuova A3, identificata dalla sigla 40 TFSI in grado di percorrere fino a 67 km in modalità soltanto elettrica arriva nelle concessionarie italiane proprio a novembre con prezzi di listino a partire da oltre 39mila euro e che può accedere ad incentivi fino a 6.500 euro. Ma la plug-in è proposta anche a 200 euro al mese per due anni con manutenzione inclusa per 24 mesi o 30 mila km e con la possibilità di sostituirla o di riscattarla.