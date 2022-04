Audi A3 Sportback Plug-in, incentivi fino a 4 mila euro

Sconto fino a 4 mila euro grazie agli incentivi auto 2022 per l'Audi A3, se acquistata in versione 40 Tfsi e ibrida plug-in. Grazie alle emissioni pari a 31 grammi per chilometro e ad un prezzo di listino pari a 41.450 euro. Buona la dotazione di serie della media tedesca, a partire dalla dotazione Adas fino alla connettività di bordo. Nel dettaglio la A3 Sportback 40 Tfsi e S tronic Sportback è una compatta 4 porte 5 posti lunga 434 cm, larga 182 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 280 a 1.100 litri. Nella versione 40 Tfsi e S tronic Sportback costa 41.450 euro con motoo di 31 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massimarizzazione a ibrida plug in di 1.395 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.550 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di anidride carbonica son raggiungibile è di 227 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.635 kg.

