Trazione integrale permanente, altezza da terra incrementata a 18 cm, carrozzeria da giardinetta e silhouette da coupé disegnata dalla linea bassa del tetto. Questi i tratti salienti della Audi A4 allroad quattro che si inserisce in una nicchia di mercato vicina agli sport utility e il cui design richiama quello della Avant, con la calandra single-frame dai listelli verticali cromati, paraurti maggiorati e larghe prese d’aria. Lateralmente colpiscono gli ampi passaruota, le bandelle sottoporta e i cerchi in lega specifici. Per superare i terreni più accidentati, i tecnici Audi hanno sviluppato per la A4 allroad quattro una funzione high-tech del sistema di stabilità ESP. Si tratta dell’Offroad Detection che identifica automaticamente il tipo di superficie su cui si sta guidando settando nel contempo i parametri di riferimento dell’Esp per una risposta più appropriata. Nel dettaglio la Audi A4 Allroad quattro 40 Tdi quattro S tronic Business Evolution è lunga 476 cm, larga 185 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 495 a 1.495 litri. Nella versione 40 Tdi quattro S tronic Business Evolution costa 56.150 euro con motore a ibrida diesel di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di CO2 sono di 156 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 232 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.720 kg.



2/22 4/22 Menu