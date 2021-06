Audi A4 ibrida station wagon

Come la berlina dalla quale deriva, la nuova generazione di A4 Avant è ancora più dinamica e tecnologica del modello precedente. La best seller Audi entra infatti in una nuova era portando al debutto l'inedita piattaforma modulare d'infotainment di terza generazione Mib 3 e l'ampio display Mmi touch, che portano nell’abitacolo l'intuitività tipica degli smartphone. Il display ad alta risoluzione da 10,1” è di serie per l'intera gamma e presenta una grafica chiara ed essenziale, mentre la struttura dei menu semplifica la navigazione. La ricerca è basata sull'immissione di testo libero e il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune. Un'ulteriore novità per la gamma A4. Il sistema mild-hybrid (Mhev) disponibile in abbinamento a molteplici motorizzazioni favorisce l'efficienza e il comfort. La nuova A4 può contare su di una dotazione di serie più ricca rispetto al precedente modello. Nello specifico la Audi A4 Avant 35 TFSI Business è una lunga 476 cm, larga 185 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 495 a 1.495 litri. Nella versione 35 Tfsi Business costa 41.050 € con motore a ibrida benzina di 1.984 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm a 1.350 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 54 litri. Le emissioni di CO2 sono di 160 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 219 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio è di 1.540 kg.

