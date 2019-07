Audi A4 si concede un restyling per diventare più connessa e ibrida

Fin dai primi metri l’A4 si dimostra la compagna ideale per chi passa molte ore in auto, grazie al giusto mix tra comfort, dotazione di bordo e precisione di guida quando ci ritroviamo tra le curve del passo Gardena. Tramite l’Audi Select la station wagon dei quattro anelli cambia radicalmente. Cambia anche il sistema d’infotainment, ora finalmente all’avanguardia, anche se l’assistente vocale non è all’altezza del rivale Mercedes. Come tradizione non manca la versione Allroad, più alta di 35 mm con le tipiche protezioni sulla carrozzeria e dotata della modalità di guida off-road selezionabile tramite l’Audi Drive Select. Successivamente, debutterà in gamma il cambio manuale, abbinato al propulsore 2.0 35 Tfsi 150 cv e all’entry level 2.0 30 TDI 122 cv. Passando al listino prezzi si parte da quai 39mila euro della berlina e salgono a 40.400 euro per la Avant. La protagonista della nostra prova è commercializzata da 47.550 euro ma con gli accessori montati ci si avvicina a 60.000 euro. In totale gli allestimenti sono quattro: Base, Business, Business Advanced ed S line edition. Oltre al costo di acquisto è importante valutare anche il valore residuo dell’auto, superiore per l’A4 dal 10% al 20% rispetto alle dirette concorrenti.