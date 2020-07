Audi A4 Variant, la station wagon più venduta a giugno

Come la berlina dalla quale deriva e rispetto alla quale costa 1.600 euro in più a parità di allestimento la Avant condivide solo il 10% di componenti rispetto al precedente. Punti di forza della familiare del brand dei quattro anelli sono un look distintivo, ma anche un cruscotto moderno, scenografico e interamente digitale. Tutte qualità che hanno consentito alla A4 di prevalere sul mese di giugno rispetto alla Fiat Tipo più economica, ma sempre molto apprezzata visto che resta la station più venduta nel semestre 2020. Entrambe dovranno fare i conti nei prossimi mesi con Ford Focus, Skoda Octavia e Toyota Corolla.