Audi A4, versione bev nel 2023 anche in versione wagon

Il futuro della gamma di Audi è legato sarà sempre più legato all'elettrico. La Casa dei “quattro anelli” oltre ai crossover ha, infatti, in cantiere diversi progetti che, nel corso dei prossimi anni, andranno a trasformare radicalmente l'offerta di modelli del costruttore. Audi, in particolare, è attualmente al lavoro su una vera e propria Audi A4 elettrica che verrà sviluppata a partire dal 2023 su una piattaforma specifica condivisa coi cugini di Porsche per i modelli a zero emissioni ed andrà ad espandere la gamma e-tron. La A4 elettrica potrebbe essere proposta anche in versione station wagon.