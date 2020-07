Audi A5 Cabriolet

A5 Cabriolet è dotata di una capote in tessuto che, oltre a essere insonorizzata, si apre automaticamente in 15 secondi sino a una velocità di 50 km/h. Rinforzi specifici conferiscono alla scocca un'elevata rigidità. A capote chiusa il vano bagagli può contare su di una capacità di 370 litri (380 litri per le varianti TDI più potenti). Gli schienali posteriori possono essere abbattuti separatamente. A bordo la navigazione è ancora più versatile e facile da utilizzare. Il pacchetto Audi connect Navigation & Infotainment plus, di serie dalla variante Business, include molteplici servizi online tra i quali la connettività Car-to-X che sfrutta l'intelligenza collettiva della flotta Audi. L'app myAudi collega lo smartphone del cliente all'auto. L'Audi virtual cockpit plus integralmente digitale, di serie dalla versione Business Advanced, permette al conducente di scegliere fra tre visualizzazioni e di gestire le opzioni mostrate dal display full HD da 12,3 pollici grazie ai comandi del volante multifunzione. Tra le innovazioni appannaggio della nuova A5 le functions on demand, grazie alle quali si possono opzionare in modo flessibile e in base alle necessità alcune funzioni d'infotainment anche dopo l'acquisto della vettura.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/audi/a5-cabriolet-2020/