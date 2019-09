Audi A5, ecco le nuove Coupè, Cabriolet e Sportback Photogallery16 foto Visualizza

Si potrà, infine, potranno acquistare online alcune dotazioni opzionali dei diversi modelli attivabili via software: l'Audi Navigation MMI Plus, la radio DAB+ e l'Audi Smartphone Interface che saranno offerte per un mese, per un anno o anche per sempre.

E veniamo alla gamma dei motori che nel dettaglio completo sarà annunciata solo al momento delle vendite, previste entro l'anno, anche se per ora Audi ha confermato che quattro motorizzazioni adotteranno il powertrain ibrido con sistemi a 12 Volt e che tutte le varianti offriranno solo il cambio automatico.

Al top della gamma c'è la S5 TDI, equipaggiata con il V6 3.000 cc da 347 cv impiegato per le varianti più sportive le S6 e S7 oltre che dotato del sistema ibrido MHEV a 48 Volt.

Trazione integrale, cambio automatico otto marce e assetto sportivo sono di serie, mentre gli ammortizzatori a controllo elettronico rimangono optional.

Sempre al momento dell'apertura delle vendite sarà disponibile la A4 in versione Edition One, offerta per il Coupé e la Sportback con motorizzazioni di potenza superiore a 190 cv. La dotazione di serie della edizione limitata prevede l'assetto sportivo, il pacchetto esterno e interno S line, il tetto nero lucido per la coupé e i colori esterne dedicati Quantum Gray, Daytona Gray perlato o District Green.