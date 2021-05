La A5 Sportback ha assimilato il nuovo linguaggio stilistico del marchio diventando ancora più elegante, dinamica ed esclusiva. I proiettori a led sono di serie per tutte le varianti di carrozzeria e motorizzazione. Al top della gamma spicca la configurazione a led Matrix con luce laser Audi – una novità – corredata di gruppi ottici posteriori anch'essi a led con indicatori di direzione dinamici e animazione delle funzioni Coming Home e Leaving Home. Quanto agli interni, l'orizzontalità caratterizza l'abitacolo. Al centro della plancia, orientato al conducente, spicca l'ampio display MMI touch di serie da 10,1”, la nuova “centrale” di comando del sistema. La dotazione luce diffusa in abitacolo – che consente di optare per 30 diverse tonalità ambiente – è inclusa nel pacchetto interni Design Selection, al quale tutte le motorizzazioni possono essere abbinate, così come a quello S line. Nuova Audi A5 è disponibile con tre varianti d'assetto: standard, sportivo (di serie per la versione S line edition) o con ammortizzatori regolabili (a richiesta) la cui taratura è armonizzata al profilo selezionato mediante il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select. Nello specifico l'Audi A5 Sportback 40 g-tron S tronic è una Coupé 4 porte 5 posti della Audi lunga 476 cm, larga 184 cm, alta 139 cm con un bagagliaio da 390 a 1.200 litri. Nella versione 40 g-tron S tronic costa 49.400 euro con motore a metano di 1.984 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 125 kW/170 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm a 1.650 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 7 litri. Le emissioni di CO2 sono di 133 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 224 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.650 kg.

