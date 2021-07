Audi A6 1.827 unità

L’ottava generazione della A6 Avant è espressione del nuovo linguaggio stilistico Audi. Esternamente la media tedesca si caratterizza per il design delle luci hi-tech, mentre l'abitacolo si distingue per il design black panel che esprime visivamente il concept tecnologico e il carattere digitale della vettura. La tecnologia MMI touch response è il fulcro del sistema di comando: integralmente digitale con feedback tattile e acustico, si adatta ai desideri del conducente similmente alle app di uno smartphone. All'elevata rigidità torsionale della carrozzeria, la nuova familiare Audi affianca la trazione quattro, un'inedita taratura delle sospensioni e plus tecnici a richiesta quali lo sterzo integrale dinamico, il differenziale posteriore sportivo e la possibilità di scelta tra quattro setup dell'assetto. L'intera gamma motori è caratterizzata dalla tecnologia mild-hybrid Audi a 48 Volt che riduce i consumi fino a 0,7 litri di carburante ogni 100 km.

Nel dettaglio la Audi A6 Avant 40 Tdi ultra S tronic quattro Business è unga 494 cm, larga 189 cm, alta 146 cm con un bagagliaio da 565 a 1.680 litri. Nella versione 40 Tdi ultra S tronic quattro Business costa 60.150 euro con motore a ibrida diesel di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 63 litri. Le emissioni di CO2 sono di 170 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 241 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.845 kg.

Per saperne di più clicca sul listino