Audi A6, Audi A7 Sportback e Audi Q7 TFSI e ibride plug-in:le foto ufficiali

Autonomia a zero emissioni

In modalità puramente elettrica, Audi Q7 plug-in può contare su di un'autonomia sino a 43 chilometri WLTP (55 TFSI e), mentre Audi A6 e Audi A7 Sportback TFSI e quattro S tronic percorrono, rispettivamente, sino a 58 e 54 km con un “pieno” di batteria (versioni 50 TFSI e). Come impostazione di base, i modelli ibridi plug-in Audi si avviano in modalità elettrica (EV) e viaggiano a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell'acceleratore. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico.

A tal proposito, sono disponibili i programmi di marcia “EV”, “Auto” e “Hold” che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica, che si avvale della gestione predittiva della trazione, o al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Il sistema di recupero deriva da Audi e-tron, prima vettura totalmente elettrica della Casa dei quattro anelli. Progettato per garantire un'elevata efficienza, in fase di rilascio permette di recuperare fino a 35 kW di potenza (25 kW nel caso di Q7), che diventano 80 kW in frenata. Il motore elettrico si occupa delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana. Le frenate di media intensità, oltre gli 0,2 g (0,3 g per Q7), sono invece di competenza dei freni idraulici tradizionali.

Trasmissione



Audi A6 e Audi A7 Sportback TFSI e quattro S tronic adottano il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale quattro con tecnologia ultra, progettata in funzione della massima efficienza. Tecnologia che vede la catena cinematica operare in modo particolarmente efficiente, attivando la ripartizione della coppia al retrotreno solo quando necessario e seguendo una logica d'intervento sia reattiva sia predittiva. In termini di motricità e comportamento dinamico non viene rilevata alcuna differenza rispetto ai sistemi permanenti. Diversamente, Audi Q7 TFSI e quattro adotta la trasmissione automatica tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia abbinata alla trazione integrale permanente quattro. In condizioni di marcia ordinarie, il differenziale centrale autobloccante ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno. In caso di perdite d'aderenza, la maggior parte della spinta viene trasferita verso l'assale che garantisce una superiore trazione.



Tempi di ricarica

La dotazione di serie dei modelli ibridi plug-in Audi include il sistema per la ricarica domestica, forte di un cavo di alimentazione di 6 metri con portata massima di 1,8 kW, e il cavo per le stazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata (AC) da 7,4 kW – massima potenza di ricarica delle vetture – la batteria si rigenera completamente in 2,5 ore, che diventano 6 ore (6,5 ore nel caso di Q7) attingendo a una presa domestica da 230V. Durante il viaggio, i Clienti possono ricaricare in tutta comodità grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 135.000) in 24 Paesi europei. È sufficiente una card per dare inizio alla ricarica, indipendentemente dal fornitore. Il Cliente deve registrarsi un'unica volta nel portale myAudi e stipulare un contratto a pagamento. La fatturazione viene effettuata mensilmente tramite l'account utente.



Versioni e dotazioni A6 e A7 Sportback ibride plug-in

Audi A6 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV è disponibile nelle varianti Business, Business plus, Business Sport e Business Design. Audi A7 Sportback 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV è invece proposta nelle versioni d'ingresso e Business plus. Tutte possono contare di serie sullo sterzo progressivo – a demoltiplicazione e servoassistenza variabili – sulla navigazione MMI plus con MMI touch response, sui servizi Audi connect – inclusi per tre anni – e sull'Audi drive select che permette di adattare il comportamento della vettura in funzione di cinque diversi programmi di guida. Inclusi nell'equipaggiamento standard anche l'Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, il climatizzatore automatico comfort a 4 zone, la radio DAB, il sistema di ausilio al parcheggio plus e l'Audi smartphone interface: i protocolli Android Auto e Apple CarPlay garantiscono un dialogo privilegiato tra device e vettura. Audi A6 e Audi A7 Sportback TFSI e quattro S tronic si avvalgono di molteplici sistemi di assistenza alla guida, inclusi principalmente nei pacchetti Tour e City. All'interno del pacchetto Tour, l'assistente adattivo alla guida regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell'auto nell'intero range di velocità. La performante versione 2.0 (55) TFSI e 367 CV di Audi A6 e Audi A7 Sportback è offerta nel solo allestimento S line plus, particolarmente ricco. Sono di serie il pacchetto S line exterior, che include paraurti, longarine sottoporta, prese d'aria ed estrattore sportivi oltre al logo S line in corrispondenza dei passaruota anteriori, così come il pack look nero. Quest'ultimo prevede la finitura in nero opaco della griglia delle prese d'aria anteriori e dell'estrattore oltre alla tinta total black per le modanature dei cristalli e dei gruppi ottici posteriori. Sono inclusi nell'equipaggiamento standard i proiettori a LED Audi Matrix (HD per A7), i cerchi in lega da 19 pollici e le pinze dei freni verniciate in rosso. Il pacchetto S line porta in dote l'assetto sportivo, ribassato di 20 mm (10 mm per A7). Quanto all'abitacolo, spiccano dotazioni di pregio quali i sedili anteriori sportivi con supporto lombare elettrico e rivestimenti in Alcantara/pelle, gli inserti in alluminio spazzolato opaco, il cielo in tessuto e il volante multifunzione sagomato, appiattito nella parte inferiore e corredato sia del logo S sia delle levette del cambio.