Audi A6 Avant diventa ibrida plug-in: come è fatta e quanto costa

Static photo, Colour: Glacier white

Gestione predittiva della trazione

Ai fini della massima efficienza, la vettura si avvale della gestione predittiva della trazione, affidata al predictive efficiency assist (PEA). Il sistema contribuisce all'incremento dell'autonomia elettrica e al comfort di marcia. Qualora sia attiva la navigazione a destinazione, il predictive efficiency assist ottimizza la strategia di trazione favorendo sia la marcia in modalità puramente elettrica all'interno dei contesti urbani sia il recupero dell'energia. Un obiettivo cui concorrono le informazioni relative al percorso, al traffico, al profilo altimetrico da affrontare e ai limiti di velocità da rispettare. La strategia d'esercizio predittiva individua i frangenti nei quali il conducente dovrebbe togliere il piede dal pedale destro. Il guidatore viene informato mediante un avvertimento sulla strumentazione e un feedback tattile in corrispondenza dell'acceleratore. Parallelamente, viene avviata un'azione predittiva di recupero dell'energia.



Static photo, Colour: Glacier white

Tempi di ricarica

La dotazione di serie include il sistema per la ricarica domestica, con un cavo di alimentazione di 6 metri con portata massima di 1,8 kW, e il cavo per le stazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata (ac) da 7,4 kW – massima potenza di ricarica della vettura – la batteria agli ioni di litio si rigenera completamente in 2,5 ore, che diventano 6 ore attingendo a una presa domestica da 230 Volt. Durante il viaggio, i clienti possono ricaricare in tutta comodità grazie al servizio

Pwer ricaricare c’è anche il e-tron Charging Service che garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 140.000) in 24 paesi europei. È sufficiente una card per dare inizio all'operazione, indipendentemente dal fornitore.



Vantaggi dell'ibrido

La nuova Audi A6 Avant Phev è esenti dai blocchi del traffico, accede liberamente alle zone traffico limitato e, in molteplici città, beneficia della sosta gratuita sulle strisce blu. È importante ricordare come questi vantaggi siano legati all'omologazione della vettura come ibrida, espandendo il bacino d'utenza alle ibride Mhev. Lato tassazione, la variante plug-in della famigliare dei quattro anelli è esente totalmente o parzialmente dal bollo, non è soggette all'ecotassa – il cosiddetto “malus” introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 – grazie alle emissioni contenute e può contare su costi assicurativi mediamente ridotti del 10% rispetto alle vetture tradizionali.

Il pacchetto S Line Plus

La nuova audi A6 Avant Phev è offerta nell'allestimento S line plus: di serie il pacchetto S line exterior, che include paraurti, longarine sottoporta, prese d'aria ed estrattore sportivi oltre al logo S line in corrispondenza dei passaruota anteriori, così come il pack look nero.