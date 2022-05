Audi A6 Avant e-tron concept in anteprima alla Milano Design Week

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milano: vetrina per eccellenza per raccontare lo stato dell'arte di trasformazione verso la sostenibilità. In questa occasione, dal 6 al 14 giugno 2022, Audi nel suo hub di Piazza Cordusio presenta in anteprima nazionale il concept di A6 Avant e-tron e la visione per il futuro del marchio di Ingolstadt.

Energie rinnovabili e sostenibilità

Tra le aree tematiche in cui si articolerà Audi House of Progress, Re-generate our planet che illustrerà al pubblico il progresso sostenibile del brand che passa attraverso una filiera carbon neutral, l'utilizzo di energia rinnovabile e l'implementazione dell'economia circolare.Audi si pone quali obiettivi a lungo termine una mobilità totalmente sostenibile ed entro il 2050 un bilancio carbon neutral di tutte le attività del marchio. Entro l'orizzonte temporale del 2025 verrà ridotta del 30% rispetto al 2015 l'impronta ecologica della flotta Audi, complice la conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti.

Programma Mission:Zero

Fulcro delle misure volte a ridurre la carbon footprint Audi è il programma Mission:Zero. Le principali opportunità per raggiungere questo obiettivo sono rappresentate dal ciclo di vita chiuso delle materie prime ad alto consumo energetico (alluminio, acqua, plastica, carta e vetro) e materiali secondari, dal riciclo dei derivati e dall’utilizzo d'energia rinnovabile. Nel 2021 l'insieme delle iniziative intraprese ha portato già al risparmio di 480mila tonnellate di CO2. Un utilizzo razionale delle risorse infatti comporta una riduzione dei consumi d'energia e abbatte le emissioni sin dai processi produttivi iniziali.L'orizzonte Audi si spinge ben oltre i veicoli, ed è per questo che viene promosso lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso collaborazioni all'interno della filiera. Con la transizione verso la mobilità elettrica, una parte rilevante delle emissioni di CO2 connesse al mondo automotive diviene ascrivibile alla supply chain. Ecco perché Audi interviene a tutti i livelli monitorando l'attività dei fornitori e garantendo che rispettino gli standard di sostenibilità prefissati.

Modelli elettrici ma anche infrastruttura

Per accelerare la conversione alla mobilità elettrica dell'utenza finale, la progressiva diffusione dei modelli elettrici deve essere accompagnata anche dalla capillare espansione dell'infrastruttura di ricarica, che Audi sviluppa attraverso un ampio e vario ecosistema di ricarica sia pubblica che domestica, spaziando dal network Audi e-tron Charging Service, all'offerta ultrafast di IONITY e alla rete Audi High Power Charging.Per quanto riguarda la gamma, entro il 2025 il Marchio potrà contare su più di 20 modelli puramente elettrici. Anticipazione di questa futura carline è Audi A6 Avant e-tron concept, in anteprima nazionale a Milano, ulteriore evoluzione dell'elettrico secondo Audi, in cui le prestazioni sono rispettose dell'ambiente circostante e testimone coerente dell'approccio Audi che vede l'uomo al centro del suo operato, in una ricerca costante dell'equilibrio fra forma e funzione.

Il nuovo concept anticipa i modelli futuri

Audi A6 Avant e-tron concept è molto più che un esercizio di stile e costituisce un'anticipazione realistica dei futuri modelli di serie basati sulla piattaforma nativa elettrica PPE che unisce massima versatilità tecnica e abitabilità di riferimento. La nuova concept abbina la trazione elettrica, futuro della mobilità, a un pilastro dell'offerta dei quattro anelli quale la configurazione Avant, scrivendo un nuovo capitolo di questa storia di successo.Dotata di una ridotta resistenza aerodinamica (si scosta solo di 0,02 punti al CX di 0,22 della berlina, al top del segmento E Bev), questo comporta minori consumi di energia e, conseguentemente, maggiore autonomia, contribuendo in modo sostanziale quindi al perseguimento degli obiettivi di Mission:zero.Per quanto riguarda il lighting, Audi A6 Avant e-tron concept si affida alle tecnologie Matrix LED e OLED. Alla raffinatezza estetica si accompagna la sicurezza: i proiettori laterali danno vita anche a degli avvertimenti, interagendo con l'ambiente esterno. In aggiunta alle funzioni d'illuminazione, i proiettori adattano il fascio luminoso in funzione delle condizioni del traffico, meteo e ambientali, trasmettendo le informazioni, in special modo le segnalazioni di pericolo, anche agli altri utenti della strada per mezzo di segnali visivi.