Audi A6 Avant e-tron concept, debutta la station wagon elettrica da 700 km di autonomia

La nuova Audi A6 Avant e-tron si svela in veste di concept, anticipando le linee della futura station wagon elettrica del marchio dei quattro anelli. Derivata dalla concept presentata ad aprile 2021 al Salone dell’auto di Shanghai, la A6 Avant e-tron nasce sulla piattaforma modulare modulare Ppe (Premium Platform Electric), punto di partenza dei modelli elettrici di fascia alta del Gruppo Volkswagen. Grazie alla batteria da 100 kWh e sistema a 800 Volt, la prima Audi A6 100% elettrica

Avrà un’autonomia superiore ai 700 chilometri e tempi di ricarica realmente rapidi: utilizzando una stazione di ricarica a 270 kW basteranno soltanto 10 minuti per ottenere 300 km di autonomia.

Audi A6 Avant e-tron, dimensioni e stile

Lunga 4,96 metri, larga 1,96 metri e alta 1,44 metri, Audi A6 Avant e-tron concept anticipa le linee dei futuri modelli di fascia alta e al tempo stesso riprende alcuni elementi stilistici che contraddistinguono l’attuale gamma e-tron quali la calandra single frame chiusa e la banda luminosa che congiunge i gruppi ottici posteriori. Di derivazione Audi e-tron gli specchietti retrovisivi laterali virtuali, le cui immagini, riprese mediante le telecamere poste alle estremità dei supporti, vengono visualizzate in abitacolo tramite schermi dedicati alla base dei montanti anteriori. Tipicamente e-tron anche il frontale, caratterizzato dal single frame “chiuso” ai cui lati spiccano le prese d’aria per il sistema di raffreddamento del powertrain, dell’accumulatore e dei freni. I proiettori, simili a sottili bande luminose, sono caratterizzati dal marcato sviluppo longitudinale. Tra le novità arrivano gruppi ottici con tecnologie Matrix Led e Oled in grado di condividere informazioni con gli altri utenti della strada. Se, ad esempio, la show car elettrica viene parcheggiata davanti a una parete durante la ricarica, il conducente e i passeggeri possono trascorrere il tempo proiettando su di essa un videogioco dedicato utilizzando i propri smartphone come joystick.

Audi A6 Avant elettrica, autonomia e tempi di ricarica

Analogamente alla Audi e-tron Gt, la batteria di Audi A6 Avant e-tron concept è caratterizzata da una tensione nominale di 800 Volt che consente la ricarica in corrente continua (dc) con potenze sino a 270 kW. Un valore, quest’ultimo, per la prima volta esteso a un modello di grande serie e che consente di avvicinare le tempistiche di rifornimento delle auto tradizionali. È infatti possibile assorbire in 10 minuti energia sufficiente per percorrere circa 300 chilometri Wltp, mentre in meno di 25 minuti il livello di carica della batteria passa dal 5% all’80%. Tempistiche che, in abbinamento a un’autonomia massima di 700 chilometri, la rendono una reale alternativa ai modelli termici.

Audi A6 e-tron Avant, scheda tecnica

La trazione integrale quattro è una delle configurazioni previste dalla piattaforma Ppe ed è basata sulla presenza di due motori elettrici: uno in corrispondenza di ciascun assale. La A6 e-tron concept, nello specifico, monta di due motori elettrici che erogano complessivamente una potenza massima di 476 cavalli e una coppia di 800 Nm. Lo schematismo dell’avantreno è a cinque bracci, mentre il retrotreno vede una configurazione multilink. Le sospensioni sono di tipo pneumatico adattivo. Quanto alle prestazioni, le versioni d’ingresso accelerano da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi, mentre le varianti al vertice della gamma coprono lo 0-100 km/h in meno di quattro secondi.