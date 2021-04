Audi A6 e-tron concept, l'ammiraglia elettrica a oltre 700 km di autonomia

Nuovi proiettori

Audi A6 e-tron concept monta la tecnologia Matrix Led e Oled. I led sono protagonisti anche lungo le fiancate, grazie a tre piccoli proiettori che all'apertura delle portiere proiettano molteplici animazioni luminose e da scritte di benvenuto. I proiettori laterali danno vita anche a degli avvertimenti, ad esempio ai ciclisti in arrivo qualora si stiano aprendo le portiere. Quattro ulteriori unità a led, integrate a scomparsa agli angoli della vettura, visualizzano a terra le segnalazioni degli indicatori di direzione. I proiettori anteriori Matrix led generano animazioni di qualità cinematografica. Se, ad esempio, la show car elettrica viene parcheggiata davanti a una parete durante la ricarica, il conducente e i passeggeri possono trascorrere il tempo proiettando su di essa un videogioco, concepito e sviluppato appositamente per Audi A6 e-tron concept, e utilizzando i propri smartphone come joystick. Quanto ai gruppi ottici posteriori, la concept dei quattro anelli si avvale della tecnologia Oled. I diodi a emissione di luce organici fungono da display nella zona centrale della banda luminosa continua. Anche in questo caso possono essere realizzate molteplici scenografie e firme luminose.

Audi A6 e-tron: autonomia, 300 km in 10 minuti

Analogamente alla Audi e-tron GT, la batteria di Audi A6 e-tron concept è caratterizzata da una tensione nominale di 800 volt che consente la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW. Un valore, quest'ultimo, per la prima volta esteso a un modello di grande serie e che consente di avvicinare le tempistiche di rifornimento delle auto tradizionali. È infatti possibile assorbire in 10 minuti energia sufficiente per percorrere circa 300 chilometri Wltp, mentre in meno di 25 minuti il livello di carica della batteria passa dal 5% all'80%. Tempistiche che, in abbinamento a un'autonomia massima di 700 chilometri. Quanto alle prestazioni, le versioni d'ingresso di Audi A6 e-tron concept accelerano da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi, mentre le varianti top di gamma coprono lo 0-100 km/h in meno di quattro secondi.