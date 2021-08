Audi A8 - 31 esemplari

Giunta alla quarta generazione, la nuova A8 si presenta con un nuovo linguaggio stilistico firmato Audi che sottolinea l'imponenza dell'ammiraglia tedesca, disponibile come sempre in due versioni: passo normale (5,17 metri di lunghezza) e lungo (5,30 metri). Imponente l'elenco di dotazioni tecnologiche e di sicurezza che equipaggiano la nuova A8, sviluppata per la guida altamente automatizzata di livello 3. Il sistema è ora in grado di gestire partenze, accelerazioni, sterzate e frenate all'interno della propria corsia senza che il conducente debba vigilare costantemente sulla vettura. I motori della nuova A8 adottano la tecnologia mild-hybrid. Grazie a un alternatore-starter azionato a cinghia e una batteria agli ioni di litio, a velocità comprese fra 55 e 160 km/h l'auto è in grado di proseguire la marcia per inerzia a motore spento, viaggiando così fino a 40 secondi a emissioni zero. L'ammiraglia di casa Audi è inoltre dotata di assetto gestito da un sistema di sospensioni elettromeccanico completamente attivo. A seconda delle esigenze del conducente e della situazione di guida, il sistema è in grado di caricare o scaricare ogni singola sospensione tramite attuatori elettrici, regolando l'assetto in modo attivo e ottimale per una marcia più confortevole tipica di una berlina di lusso o dinamica da vettura sportiva.



