Audi A8, arriva il restyling: ecco come cambia l’ammiraglia

Audi aggiorna l'ammiraglia A8 sia con dei nuovi contenuti di stile, di sportività e naturalmente trattandosi di un modello di punta dell'offerta di Audi anche di tecnologia. Confermata, inoltre, la gamma di motorizzazioni ibride, sia mild che plug-in hybid accreditate di prestazioni elevate, ma con emissioni ridotte. A tutto ciò si aggiunge una dotazione di serie e in opzione che è personalizzabile sia per chi guida che per i passeggeri con l'obiettivo di rendere i viaggi a bordo della berlina dei quattro anni una esperienza la più confortevole possibile.

I fari Led Digital Matrix della e-tron Sportback

Il rinnovamento parte dagli esterni dove la calandra è rivista e mette in mostra inediti inserti tridimensionali cromati. Le prese d'aria laterali inoltre offrono un disegno più verticale, mentre la novità assoluta sono i nuovi gruppi ottici a Led Digital Matrix che hanno debuttato sulla e-tron Sportback. Si tratta di una soluzione che prevede la scomposizione in pixel del fascio luminoso per illuminare al meglio. E che include le funzioni di animazioni dinamiche, la configurazione del fascio nelle modalità di svolta e la gestione degli abbaglianti.

Tanta tecnologia per l’ammiraglia Audi

Di lato si nota l'andamento ribassato del tetto, le nuove linee di cintura, gli archi passaruota e un'inedita parte bassa. In coda c'è una fascia luminosa che unisce le nuove luci Oled. È inclusa anche la funzione di segnalazione di prossimità che attiva gli elementi dei gruppi ottici quando un'auto si avvicina a meno di due metri dalla A8. Cambia il diffusore che ora è più sportivo. Previsto il pacchetto Chrome che prevede per la prima volta la caratterizzazione S line e il pacchetto col look nero. Undici i colori che sono previsti per la nuova A8.

La versione a passo lungo al top dello spazio

L'abitacolo della nuova A8 aggiunge un ulteriore step. La versione a passo lungo, in particolare abbina la seduta dietro con regolazioni come l'adattamento pneumatico del supporto laterale e lombare, i poggiapiedi riscaldabili con massaggio integrato. A cui si aggiungono poi gli appoggiatesta regolabili elettricamente, la console centrale posteriore che è a tutta lunghezza e completabile, inoltre da tavolini a scomparsa, il frigobox con vano bar e i nuovi tablet da 10,1 pollici a risoluzione full HD del sistema di intrattenimento.

L’hitech a bordo più quaranta adas disponibili

In bella vista il sistema Mmi touch response con due monitor touch, da 10,1 e da 8,6 pollici completo di comandi vocali. A integrare la navigazione è prevista la connettività Car-to-X evoluta che rileva in tempo reale le informazioni relative anche le variazioni di aderenza del fondo stradale. La nuova A8 offre 40 sistemi di assistenza alla guida suddivisi nei pacchetti City, Tour e Assistenza al parcheggio. Il Parking pilot ad esempio si gestisce da remoto: il conducente avvia e controlla le manovre dalla app myAudi dallo smartphone.