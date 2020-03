Audi A8 ibrida, l'ammiraglia diventa elettrificata Audi A8 e Audi S8 arrivano in versione plug-in hybrid e mild hybrid a 48 di Simonluca Pini

L'Audi A8 diventa elettrificata grazie all'arrivo delle versioni ibrida plug-in e mild hybrid a 48 volt. L'ammiraglia dei quattro anelli è pronta ad arrivare in concessionaria anche in versione con ricarica tramite cavo e autonomia elettrica fino a 45 chilometri. Oltre alla 3.0 Tfsi plug-in, debutta la potente Audi S8 mild hybrid a 48 volt con 571 cavalli scaricati a terra dal V8 4.0 Tfsi. La lista di novità si allarga con l'introduzione delle motorizzazioni 4.0 Tdi da 435 cavalli e 4.0 Tfsi da 460 cv, entrambe con tecnologia Mhev. Grazie all'omologazione ibrida, l'ammiraglia Audi sarà esente da blocchi del traffico e potrà accedere in molte città alle zone a traffico limitato. Inoltre le versioni plug-in hybrid esenti totalmente o parzialmente dal bollo e non sono soggette all'ecotassa.



Audi A8 plug-in hybrid

Audi A8 e Audi A8 L 60 Tfsi e quattro tiptronic sono spinte dalla motorizzazione V6 3.0 Tfsi, turbo a iniezione diretta della benzina con filtro antiparticolato, dotato di una potenza di 340 cavalli. La trazione elettrica è affidata a un motore sincrono a magneti permanenti da 136 cv integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. Il cambio lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente quattro. Nelle fasi di recupero, il propulsore a zero emissioni diventa un generatore accumulando energia nella batteria agli ioni di litio. Quest'ultima posizionata sotto il pianale del bagagliaio, composta da 104 celle a sacchetto e con una capacità di 14,1 kWh.

Entrambe le versioni dell'ammiraglia dei quattro anelli possono contare su di una potenza complessiva di 449 cv e una coppia di 700 Nm disponibile da da 1.250 giri/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 4,9 secondi e la velocità massima autolimitata è di 250 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica). I consumi nel ciclo combinato Wltp si attestano a 2,7 – 2,9 litri ogni 100 chilometri per la versione con interasse standard, 2,8 – 3,0 litri/100 km per la variante a passo lungo. L'autonomia a zero emissioni raggiunge, rispettivamente, i 45 e 44 km Wltp.



Audi A8 ibrida, ricarica e funzionamento

Come impostazione di base, Audi A8 TFSI e si avvia in modalità elettrica (EV) e viaggia a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell'acceleratore. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell'interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico. Sono disponibili i programmi di marcia “EV”, “Auto” e “Hold” che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica, che si avvale della gestione predittiva della trazione, o al risparmio d'energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio. Il sistema di recupero deriva dalla full-electric Audi e-tron. Progettato per garantire un'elevata efficienza, in fase di rilascio permette di recuperare fino a 25 kW di potenza, che diventano 80 kW in frenata. Il motore elettrico si occupa delle decelerazioni lievi: le più frequenti nella marcia quotidiana. Le frenate di media intensità, oltre gli 0,3 g, sono di competenza dei freni idraulici tradizionali. La dotazione di serie include il sistema per la ricarica domestica, che comprende un cavo di alimentazione di 6 metri con portata massima di 1,8 kW, e il cavo per le stazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata (Ac) da 7,4 kW – massima potenza di ricarica della vettura – la batteria si rigenera completamente in 2,5 ore, che diventano 6,5 ore attingendo a una presa domestica da 230V. Durante il viaggio, è possibile ricaricare tramite il servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce l'accesso a una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 135.000) in 24 nazioni europee. È sufficiente una card per dare inizio all'operazione, indipendentemente dal fornitore dopo essersi registrati nel portale myAudi e stipulare un contratto a pagamento. La fatturazione viene effettuata mensilmente tramite l'account utente.



Audi A8 e Audi A8 L 3.0 60 Tfsi 2020

Sotto il profilo estetico, Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (60) Tfsi e quattro tiptronic si distinguono per la firma luminosa che s'ispira all'elettrica Audi e-tron. Alle estremità delle prese d'aria anteriori spiccano cinque segmenti orizzontali di luci diurne, mentre un listello cromato a tutta larghezza caratterizza la zona posteriore. Ulteriori dettagli cromati – inclusi nel Pacchetto Chrome, di serie –sono presenti nei paraurti, i terminali di scarico, il single frame e le maniglie porta. Le ammiraglie plug-in dei quattro anelli adottano di serie il climatizzatore automatico comfort a 4 zone e i cerchi in lega da 19 pollici con design a turbina a 5 razze ottimizzati sotto il profilo aerodinamico. A richiesta, la variante a passo lungo abbina la seduta posteriore lato passeggero in configurazione chaise longue a molteplici possibilità di regolazione che spaziano dall'adattamento pneumatico del supporto laterale e lombare sino al poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio integrata.