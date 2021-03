Audi accelera sull'elettrico: 7 nuovi modelli alla spina già nel 2021

4' di lettura

Per Audi il mercato italiano è al centro delle attenzioni dei membri del Board del costruttore dei quattro anelli. Hildegard Wortmann, responsabile di vendite e marketing lo ha spiegato così. “L'Italia è il nostro quinto mercato al mondo e nel 2020 si è confermato per il dodicesimo anno consecutivo il brand premium numero uno con oltre 50 mila unità vendute che, fra l'altro, hanno garantito anche una significativa crescita della quota di mercato”.

I modelli elettrici a fine 2021 saranno sette

Wortmann ha poi confermato la trasformazione di Audi anche in fornitore di servizi un'opportunità per il brand. “Abbiamo pianificato un investimento di oltre 15 miliardi di euro entro il 2025. Così come stiamo ampliando la nostra gamma di modelli elettrici. Nel 2021 dopo la l'ammiraglia e-tron GT arriverà alla metà aprile la compatta Q4 e contiamo per la fine di quest'anno di raddoppiare la nostra offerta passando dai 3 modelli a batteria di oggi ai 7. Il futuro sarà sempre più elettrico e anche Audi vuole continuare a crescere”.

Artemis per accelerare lo sviluppo dei modelli

Sull'attività di Artemis il nuovo brand che Audi lanciato nel 2020 per lo sviluppo accelerato dei nuovi modelli la Wortmann è espressa così “Si tratta di un team di appena 200 progettisti che è in grado di prendere decisioni rapide come succede anche in Formula Uno. Stanno lavorando in vista del lancio di nuovi modelli, ma per il momento non ci sono novità che possiamo annunciare”.

Decarbonizzazione del sistema industriale



A Ingolstadt intendono anche aumentare gli sforzi su prodotti e tecnologie del futuro: gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono destinati a salire da una quota di oggi del 5/6% dei ricavi fino al 6/7%. Tutto questo per rafforzare le strategie di trasformazione in un fornitore premium di servizi di mobilità sostenibile con ha in programma una chiara roadmap oltre che un sempre più forte impegno soprattutto sull'elettrico e sulle strategie di decarbonizzazione dell'intero sistema sia industriale che commerciale del brand dei quattro anelli.

La Cina è il nuovo mercato di riferimento

Audi ha confermato i piani per ampliare la sua partnership col partner cinese First Automobile Works (FAW) con l'avvio della produzione di veicoli elettrici specifici nel paese asiatico utilizzando l'architettura Premium Platform Electric (PPE) sviluppata con Porsche. Il rafforzamento del rapporto tra le due case automobilistiche ha portato alla creazione di una nuova società Audi-FAW, di proprietà in maggioranza di Audi e Volkswagen Group China. Va ricordato che sono le quattro piattaforme su cui si basa la rivoluzione elettrificata del brand di Ingolstadt che entro il 2025 conta di avere in gamma 20 modelli elettrici.