Audi Activesphere, debutta Cortina l’elettrica che sembra artivare dal futuro

Audi Dimension con occhiali per realtà aumentata

L'Audi Activesphere porta al debutto l'innovativo concept di gestione delle funzioni e delle informazioni di bordo denominato Audi Dimension. Al centro del sistema, che combina mondo fisico e mondo virtuale dando vita alla mixed reality, sono gli occhiali per la realtà aumentata. Il sistema porta display e superfici touch, non percepibili a occhio nudo, nel campo visivo del guidatore. L'utente può quindi fruire di molteplici strumenti e contenuti virtuali. E concentrando lo sguardo su di un'informazione, dimostrando interesse, il sistema fornisce ulteriori dettagli. I contenuti informativi diventano così elementi in grado di reagire ai comandi gestuali. La mano del guidatore, ad esempio, può seguire la linea dello sguardo per scorrere tra le funzioni dell'auto, mentre l'interfaccia utente – ovvero il display virtuale generato dal visore – reagisce ai gesti come uno schermo convenzionale. In aggiunta, i comandi virtuali, come la replica digitale dei satelliti alle portiere, si collocano adattivamente nello spazio favorendo l'interazione con il conducente. I diversi elementi (virtuali) compaiono solo quando l'utente ne abbia bisogno, e il loro funzionamento è intuitivo come nel mondo reale. Anzi, la gestione dei comandi diviene ancora più immediata: le funzioni vettura seguono una logica di pertinenza, trovando collocazione in prossimità degli elementi cui si riferiscono. Un esempio? I comandi del climatizzatore fluttuano davanti alle bocchette di ventilazione, mentre il pannello per la gestione del suono fluttua sopra l'altoparlante. In modalità off-road, ad esempio, è possibile sovrapporre la topografia 3D al paesaggio reale visualizzando le informazioni relative a navigazione e destinazione, mentre durante il viaggio gli avvisi Car-to-X relativi a situazioni di traffico o alla presenza di ghiaccio s'innestano nel mondo reale, divenendo percepibili con un'immediatezza e nitidezza fino ad oggi sconosciute. Gli occupanti dell'abitacolo accedono mediante i visori a contenuti personalizzati. Mentre il conducente è al volante e si concentra sulla guida, i passeggeri possono preparare le attività da svolgere una volta a destinazione, gestire la climatizzazione, sfogliare una selezione di brani musicali o, ancora, proiettare display virtuali lungo la plancia e la console per accedere ai contenuti web. E dato che i sensori per la mixed reality rilevano millimetricamente gli spazi interni, i layout virtuali possono essere sovrapposti e fruiti in base alle esigenze individuali. La stretta connessione fra quanti indossano i visori Audi e l'ecosistema dei quattro anelli si spinge oltre la vettura. Diviene possibile, ad esempio, pianificare un viaggio durante un massaggio, prenotare un intervento di manutenzione durante la pausa pranzo o ricevere assistenza nelle situazioni più disparate: sugli sci, visualizzando l'itinerario ideale per spostarsi da una pista all'altra, oppure in bicicletta, orientandosi lungo le ciclabili. Al contempo, le informazioni sulla vettura, sull'autonomia e sulle stazioni di ricarica sono accessibili sia in abitacolo sia all'esterno dell'auto, inclusi gli avvisi meteo e di sicurezza, come nel caso di un'anomala pressione degli pneumatici.

Autonomia Audi Activesphere

basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), l'Activesphere monta un modulo batteria collocato tra gli assali con capacità di 100 kWh capace di assicurare un'autonomia superiore ai 600 chilometri. La trazione integrale quattro è basata sulla presenza di due motori elettrici: uno in corrispondenza di ciascun assale. La potenza complessiva del powertrain è pari a 442 cavalli, mentre la coppia raggiunge i 720 Nm. Lo schematismo delle sospensioni all'avantreno e al retrotreno è a cinque bracci. Come sulla Audi e-tron GT, la batteria è caratterizzata da una tensione nominale di 800 Volt che consente la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW. Un valore, quest'ultimo, che permette di avvicinare le tempistiche di rifornimento delle auto tradizionali. È infatti possibile assorbire in 10 minuti energia sufficiente per percorrere oltre 300 chilometri, mentre in meno di 25 minuti il livello di carica passa dal 5% all'80%.