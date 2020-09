Audi amplia la gamma di ibride plug-in Nei prossimi mesi Audi presenterà tre nuovi modelli PHEV arrivando a offrire una soluzione ibrida plug-in per otto gamme diverse.

1' di lettura

Audi espande la gamma di ibride plug-in Audi (TFSI e) nei prossimi mesi Audi presenterà tre nuovi modelli PHEV arrivando a offrire una soluzione ibrida plug-in per otto gamme diverse. Nello specifico debutteranno le varianti TFSI e di nuova A3, del SUV coupé Q8 e dello Sport Utility compatto Q3. Attualmente l'affetta è estremamente eclettica e spazia dalla berlina A6 all'ammiraglia A8, passando per i SUV. Ad oggi la gamma plug-in include A6 e A6 Avant, la coupé a quattro porte A7 Sportback, l'ammiraglia A8 e i SUV Q5 e Q7. Audi A6, A7 Sportback, Q5 e Q7 TFSI e sono proposte in due versioni, un unicum sul mercato, con la variante più performante - attualmente unica disponibile per A6 Avant - che oltre a una superiore potenza complessiva del powertrain può contare sull'assetto sportivo e sulla caratterizzazione estetica S line. A8 TFSI e è inoltre disponibile con interasse standard o nella configurazione L a passo lungo.