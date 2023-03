Audi, arriva l’app store nell’infotainment

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi ha annunciato per giugno il nuovo set di funzionalità MIB 3 che sarà disponibile all’inizio su alcuni modelli per poi essere esteso all’intera gamma. Si tratta di uno store per app a cui è possibile accedere direttamente tramite l’interfaccia multimediale MMI. L'app store è stato sviluppato in collaborazione con Cariad, la società di software del gruppo Volkswagen e ha come obiettivo di aumentare la digitalizzazione dei veicoli Audi.

Audi, si potranno scaricare della app in automatico

Con il nuovo store si potranno scaricare delle app direttamente e autonomamente sull’MMI, eliminando la deviazione attraverso uno smartphone. Il nuovo store per le app usa un modulo hardware Audi delle dimensioni di un’unità flash USB che a sua volta viene caricato con un sistema operativo open source che consente l’accesso alle app nella vettura. Tutte le app selezionate possono essere installate nel sistema MMI senza bisogno di uno smartphone.

Audi, al lancio le app Amazon Music e Spotify

Il nuovo negozio offrirà un’ampia varietà di app, tra cui musica, video, giochi, navigazione, parcheggio e ricarica, produttività, meteo e notizie. Al lancio, lo store presenterà app come Amazon Music e Spotify. Il pacchetto di app sarà adattato ai mercati e le app saranno aggiunge di conseguenza. Si potrà accedere allo store da un riquadro MMI separato e le app aggiuntive verranno inserite nell’MMI per essere utilizzate in modo sicuro e, dunque, anche alla guida.

Audi, restano operativi Apple CarPlay e Android Auto

Le app richiedono un collegamento dati stabilito tramite una SIM integrata e installata in modo permanente nel veicolo. Per i proprietari di Audi in Europa, i costi che derivano dall’utilizzo della rete cellulare verranno fatturati tramite volumi di dati con Cubic Telecom con i primi 25 gigabyte che saranno gratuiti. Nel frattempo,inogni caso, i modelli Audi continueranno a supportare i sistemi sia di Apple CarPlay che di Android Auto con l’opzione dell’interfaccia per smartphone.

Audi, il nuovo infotainment per tutti i brand del gruppo Vw

L’Audi App Store sarà disponibile da giugno in alcuni modelli dotati dell’ultimo cluster software MIB 3, a cominciare dalle Audi A3, A4 e A5, Q5, A6 e A7, A8 a motore termico, ma anche alle 100% elettriche Q8 E-Tron e Audi E-Tron GT. Va detto che la funzionalità verrà in seguito estesa ad altri modelli di Audi già a partire dell’anno in corso. Il nuovo store successivamente andrà a supportare i modelli degli altri brand che fanno parte del gruppo Volkswagen.