Audi, arriva il motore mild hybrid per A4, A5 e Q5 Audi completa l’elettrificazione della gamma media attraverso l’introduzione del nuovo motore 3 litri da 268 cv con tecnologia ibrida leggera a 48 volt di Giulia Paganoni

Audi Q5

Audi completa l’elettrificazione della gamma media attraverso l’introduzione del nuovo motore 3 litri da 268 cv con tecnologia ibrida leggera a 48 volt

2' di lettura

Più slancio all’elettrificazione. Audi ha annunciato l’arrivo della tecnologia mild hybrid per tre modelli: A4, A5 e il suv Q5. Entro il 2025 sono attesi 30 modelli ad elevata elettrificazione.

Nuovo propulsore da 286 cv elettrificato

L’entrata in listino del nuovo motore V6 3.0 litri (50) Tdi da 286 cv con tecnologia mild hybrid da 48 Volt permette al costruttore tedesco di allargare i modelli elettrificati completando così la gamma media dei quattro anelli. Inoltre, questo powertrain è stato omologato secondo i più recenti normative antinquinamento (Wltp 3.0).

Loading...

Il cuore del sistema mild hybrid (chiamato anche ibrido leggero) è l’alternatore-starter azionato a cinghia e collegato all’albero motore che, nelle fasi di decelerazione l’auto inizia a veleggiare, permette di immagazzinare l’energia di recupero nella batteria agli ioni di litio dedicata.

Sono molteplici i vantaggi di questa tecnologia: in primis, il meccanismo permette una riduzione dei consumi in condizioni di marcia reali sino a un massimo di 0,4 litri per 100 chilometri. Inoltre, il mild hybrid beneficia dei vantaggi fiscali e di mobilità connessi all’omologazione ibrida.

Modelli della gamma elettrificati

Sono numerosi i modelli elettrificati presti a listino. Audi A4 nelle configurazioni berlina, avant e allroad quattro, Audi A5 nelle declinazioni sportback, coupé e cabrio. Così come la nuova generazione del suv medio Audi Q5, quest’ultimo disponibile con motori benzina e diesel, tutti dotati di tecnologia mild hybrid da 12 o 48 Volt.