Audi nella tempesta, cambia guida. Döllner prende il posto di Duesmann

Ribaltone al vertice in Audi (gruppo Volkswagen). Dal primo settembre Gernot Döllner , 53 anni, attualmente capo della strategia di prodotto del Gruppo Vw, sarà il nuovo amministratore delegato della casa automobilistica, prendendo il posto di Markus Duesmann (54), che era in carica dal 1 aprile 2020. Döllner guiderà anche gli altri tre brand del gruppo premium (o progressive), che comprende Lamborghini, Bentley e Ducati.

«Vorrei ringraziare Markus Duesmann per tutto il lavoro importante che ha svolto durante il suo mandato in Audi. Ha portato grande lungimiranza e visione nella pianificazione e in decisioni strategiche chiave, tra cui, in primo luogo, la strategia di elettrificazione. Audi sarà in grado di costruire ulteriormente su questi capisaldi il suo futuro», ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza di Audi, Manfred Doss, aggiungendo: «In questo momento, Gernot Döllner è la persona giusta per rafforzare ulteriormente la strategia di prodotto dell’azienda e la sua posizione nei mercati chiave. Insieme all’intero consiglio di gestione, aggiungerà il prossimo capitolo all’attuazione della strategia di successo di Audi».

La decisione giunge dopo un periodo di forti tensioni nel gruppo e dentro Audi. La ristrutturazione dell’organizzazione aziendale avviata da Duesmann aveva suscitato critiche nel Cda e forti scontri con il top management.

Per il ceo di Volkswagen Group, Oliver Blume, il cambio di gestione in Audi è sicuramente un passo avanti importante nella riorganizzazione del gruppo illustrata durante il recente Capital Markets Day. Blume qualche settimana fa aveva messo nel mirino i Quattro Anelli in quanto giudicati al di sotto del loro potenziale. «Con Gernot Dollner reclutiamo un manager con una vasta esperienza di gruppo e di prodotto che ora svilupperà e guiderà la strategia di Audi», ha dichiarato in una nota Hans Dieter Potsch, presidente del consiglio di sorveglianza di Volkswagen.



Passaggio del testimone Markus Duesmann, a settembre lascerà la guida di Audi (Reuters)

Gernot Döllner è laureato in ingegneria meccanica. È entrato in Volkswagen come candidato a un dottorato di ricerca nel 1993 e successivamente ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Porsche, tra cui quello di capo dello sviluppo e capo della prima serie della Porsche Panamera a quattro porte e lo sviluppo del suv elettrico Macan. Dal 2021 supervisiona la strategia di prodotto e di gruppo del Gruppo Volkswagen. «Sono onorato ed entusiasta di assumere questo nuovo ruolo. Audi è un’azienda fantastica con una ricca storia. Non vedo l’ora di plasmare il futuro dell’azienda insieme a tutto il team di Audi», ha dichiarato Dollner.