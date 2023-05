Audi celebra i 40 anni della divisione sportiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono passato quasi 40 anni da quel 10 ottobre 1983 quando Audi Sport, come oggi è conosciuta la divisione sportiva dei quattro anelli, nasceva con il nome di “quattro”.

Per il marchio di Ingolstadt, le vetture che si fregiano del rombo rosso portano prestazioni, prestigio ed esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità quotidiana.

La divisione Audi Sport può vantare oltre 250mila vetture prodotte nell'ultimo decennio e più di 400 titoli sportivi conquistati. I festeggiamenti per il 40° anniversario avranno inizio in occasione della 24 Ore del Nürburgring, in calendario dal 18-21 maggio. Grazie alle caratteristiche probanti del tracciato, il Nordschleife non costituisce solo una sfida sportiva, ma anche il banco di prova ideale per sviluppare le vetture nate sotto la stella di Audi Sport. Ogni nuovo modello con la dicitura R ed RS percorre migliaia di chilometri lungo il circuito dell’Eifel: il Nürburgring è la pista più difficile al mondo e per i tecnici di Ingolstadt è un luogo magico ed è perfetto per dare il via alle celebrazioni del 40esimo anniversario.

Il Nordschleife è anche considerato la mecca per gli appassionati del motorsport. E la 24 Ore rappresenta l'essenza stessa dell'automobilismo sportivo. Al tempo stesso, il Nürburgring è cruciale per lo sviluppo delle vetture Audi Sport. Tutti i modelli Audi Sport vengono portati al limite al Ring prima di raggiungere la produzione di serie.

In quarant’anni, Audi Sport ha scritto molteplici capitoli di una storia di successo. Passione e spirito di squadra hanno accompagnato entusiasmanti progetti e prototipi ad alte prestazioni, da un lato sviluppati sino a raggiungere la produzione di serie così da emozionare i clienti, dall'altro destinati a mietere successi nelle competizioni.