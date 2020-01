Audi al Ces 2020 porta i sistemi di bordo dei modelli di domani Al Ces di Las Vegas (07-10 gennaio) Audi c'è. E la sua presenza si nota per diverse novità portate, dall'intelligenza artificiale alle tecnologie per una mobilità del futuro personalizzata di Giulia Paganoni

Concept già conosciuti e non solo. Nella città del Nevada, Audi ha esposto AI:ME, concept che monta numerosi sistemi hi-tech, a cui sono affiancate molteplici soluzioni inedite tra le quali ricordiamo la tecnologia empatica Audi Intelligence Experience (Aie) e la prossima frontiera dell'head-up display in 3D basato sulla mixed reality.

AI:ME, massima interazione uomo-macchina

Presentato al salone di Shangai 2019, AI:ME è un concept di auto a guida completamente autonoma e connessa che presenta degli interni molto hi-tech, consentendo ai passeggeri di organizzare il tempo a bordo a seconda delle proprie necessità e piaceri. Questo grazie ai due visori, a una vasta gamma di sistemi di comunicazione e di entertainment in grado di riconoscere l'utilizzatore e personalizzare alcune funzioni quali la climatizzazione o illuminazione dell'abitacolo.

Inoltre, tra le funzioni dei sistemi di bordo c'è anche l'eye tracking che permette di scegliere attraverso il controllo dello sguardo.

Tutta questa tecnologia in quanto spazio? Rispetto alle tecnologie a bordo, le dimensioni sono contenute: lungo 4,3 metri e largo 1,9 con un paso di 2,77. Il look sportivo è poi enfatizzato dai cerchi in lega da 23 pollici.

Audi Intelligence Experience: l'assistente intelligente per la vita di bordo

Appena saliti a bordo di un modello dei quattro anelli, l'auto, grazie al sistema Audi Intelligence Experience, è in grado di riconoscere il conducente regolando in modo personalizzato tutte le funzioni. Queste comprendono dalla regolazione della posizione di guida alla temperatura all'interno dell'abitacolo fino alle destinazioni. Inoltre, specifici sensori sono anche in grado di analizzare le funzioni vitali in modo tale da rendere ancora più sicura la vita dei passeggeri.