Audi chiude il 2023 con numeri da record con la formula “volume valore”

Valore residuo auto usate: il programma Audi prima scelta

Un’altra tematica importante e su cui il marchio di Ingolstat investe è il valore residuo dei modelli: l’elevato valore residuo della gamma è un importante vantaggio competitivo e a questo concorre in modo determinante il programma per l’usato garantito Audi Prima Scelta: plus, in crescita del 25% rispetto al 2022.

Restando in tema di certezza dell'investimento, il valore residuo Audi ha un forte impatto sul mondo delle imprese, arrivate a rappresentare oltre il 63% dell’immatricolato dei quattro anelli: beneficia da un lato di plus quali l’implementazione di Adas che anticipano la normativa europea, dall’altro della trasparenza nei comportamenti commerciali. Una coerenza che passa attraverso il riconoscimento del valore di pacchetti e dotazioni opzionali e che, unitamente alla digitalizzazione dei servizi after sales, rende Audi il player di riferimento nel mondo business con una quota del 30% del mercato flotte premium.

Modelli Audi più richiesti nel 2023

La famiglia Q di Audi ha raggiunto il 55% di mix, con protagoniste Q3 Sportback, Q5 e Q8. Mentre nella famiglia A, a farla da padrone è A3 che continua a detenere il titolo di leader tra le berline del segmento C. Audi A6 Avant si conferma primatista tra le famigliari di segmento E, Audi A1 è best seller tra i modelli A0 premium e Audi A7 Sportback svetta tra le Granturismo sportive. Positivo trend negli ambiti plug-in e high performance, con Audi RS 3 Sportback e l’icona sportiva Audi RS 6 Avant, nel 2023 affiancata dalla versione performance, best seller dei rispettivi segmenti.

Modelli in arrivo nel 2024 e non solo

Importanti novità sono in arrivo nel 2024 firmate Audi: dall’entrata a pieno regime commerciale di nuova Audi Q8 all’introduzione delle nuove generazioni di modelli centrali all’offerta dei quattro anelli. Nuova Audi Q4 e-tron, nelle concessionarie nel primo trimestre 2024, potrà contare su di una sensibile iniezione di potenza (fino a +82 cv), una velocità di ricarica superiore del 30% rispetto al passato e un’autonomia prossima ai 560 chilometri Wltp. Sempre nella prima metà del 2024 debutterà Audi Q6 e-tron, suv full electric equivalente per funzionalità ai modelli tradizionali high-end caratterizzato da un livello tecnologico mai raggiunto prima da Audi. Prima vettura dei quattro anelli di serie basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata congiuntamente con Porsche, potrà contare su caratteristiche di riferimento in materia di velocità di ricarica e autonomia oltre a una nuova architettura elettronica. Ad Audi Q6 e-tron seguirà, sempre su base PPE, Audi A6 e-tron Avant (famigliare), parte integrante del DNA del Brand. Un ulteriore tassello di un’offensiva di prodotto senza precedenti: entro il 2025 Audi introdurrà oltre 20 nuovi modelli, di cui oltre 10 full electric.

