Audi, circolarità e innovazione nelle strategie di sostenibilità

Audi celebra 1o anni di presenza alla design week che termina domani, evento nata come Fuorisalone del salone del mobile è diventa una kermesse dove i brand dell'automobile hanno assunto un ruolo di peso. E quest’anno infatti c’erà Peugeot con la 9X8 vettura da corsa di Le Mans con la livrea creata dall’artista spagnolo J. Demsky e Lexus, con i suoi premi per il design che sono innovazioni vere e non cervellotiche elucubrazioni di sedicenti intellettuali, gli stessi che pontificano di sostenibilità e mobilità dolce e green e poi si muovono durante la MDW solo con le ammiraglie e i van degli NCC che, poi, stazionano in doppia fila.

Sostenibilità vera, e non di facciata, invece quella esibita da Audi nelle giornate di Milano, dove la casa dei Quattro anni, nell’ambito della suo laboratorio di idee, House of Progress 2023, ha parlato di futuro, di elettrificazione , industria futura, economia circolare non dimenticando il prodotto auto. Audi infatti, ha esposto il nuovo suv elettrico SQ8 Sportback e-tron e soprattutto la concept Skysphere, rivoluzionaria roadster a passo varialbile, inserita nell’installazione «The Domino Act» di Gabriele Chiave che simboleggia la catena di azioni indispensabili per far funzionare l’economia circolare.

La concept car Audi Skysphere roadstear a ioni di litio con passo variabile inserita nell'installazione. «The Domino Act» di Gabriele Chiave

La casa di Ingolstadt, unico brand premium con una gamma elettrica la cui produzione è carbon neutral, ha illustrato i punti chiave e risultati della sua strategia di riduzione delle emissioni climalteranti attraveso l’impiego di rinnovabili, rigenerazione dei materiali e l’adozione di produzioni a ciclo chiuso. In tal modo abbatte l’impatto derivante dall’impiego di materie prime il cui trattamento è altamente energivoro. Il 41% dell’elettricità utilizzata nei processi produttivi proviene ora da fonti rinnovabili. Nel suo programma Mission:Zero teso .

Nella stategia di Audi, l’auto elettrica è un elemento della catena del valore della sostenibilità che per essere davvero tale deve conivolgere ututti i processi. La casa punta attraverso la radicale decarbonizzazione delle attività ad abbattere, entro il 2030, il 50% il proprio impatto ambientale rispetto sl 2018. Con 28 miliardi di investimenti, entro il 2025 tutti gli stabilimenti avranno completato conversione alla carbon neutrality. L’economia circolare gia adesso sta dando risultati di rilevo. Le iniziative Mission:Zero hanno evitato nel 2021 l’emissione di 480mila tonnellate di CO2 (pari alla carbon footprint di una città di 70mila abitanti), mentre il ciclo chiuso dell’alluminio ha fatto risparmiare complessivamente, dal 2017, 525mila tonnellate di CO2.