Audi City Lab: come sarà l’illuminazione del futuro

L’installazione, che prende il nome di Enlightening the Future, utilizza la luce come forma di energia visibile ma anche come fonte di comunicazione e connessione. L’ispirazione nasce proprio dalle varie forme espressive e progettuali con cui Audi sviluppa il tema dell’illuminazione e lo traduce nelle sue vetture. Attraverso differenti scenari luminosi, il visitatore è guidato in un percorso esperienziale che inizia con un tunnel ‘sensoriale’ e prosegue con lo spazio dedicato ad Audi A6 e-tron concept e Audi Rs e-tron Gt, dove la luce ‘esplode’ e assume la funzione architettonica di un muro immateriale. Il percorso si conclude con una lounge dall’atmosfera più morbida e ovattata. Dalla facciata agli interni, dai rivestimenti agli arredi, lo spazio grezzo viene temporaneamente trasformato dall’intervento di Marcel Wanders studio, per raccontare in modo emozionale le nuove frontiere della ricerca Audi.

Audi e l’illuminazione

Sin dagli albori del marchio, Audi è pioniere dell’illuminazione, tecnologia che consente un sensibile miglioramento in termini di sicurezza ma anche di efficienza energetica.

La digitalizzazione dei gruppi ottici e l’introduzione di tecnologie avanguardistiche quali la gestione adattiva Matrix degli abbaglianti, il laser, i Led Digital Matrix e gli Oled consentono di esplorare nuovi orizzonti a vantaggio della sicurezza, del design e della comunicazione. Essi non fungono più da semplici fonti d’illuminazione, bensì schiudono possibilità di personalizzazione sinora sconosciute garantendo una nuova esperienza di guida e di relazione con l’esterno, quest’ultima qualità sempre più centrale nel futuro della mobilità.