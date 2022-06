Audi, compie 90 anni la casa dei quattro anelli

Nel 2020, il gruppo Audi ha consegnato circa 1,693 milioni di automobili del marchio Audi, 7.430 vetture sportive del marchio Lamborghini e 48.042 motociclette del marchio Ducati. Nell'esercizio 2020, Audi Ag ha ottenuto ricavi per circa 50 miliardi di euro e un risultato operativo prima delle componenti straordinarie di 2,7 miliardi di euro. Attualmente, 87.000 persone lavorano per l’azienda in tutto il mondo, di cui 60.000 in Germania. Grazie ai nuovi modelli, alle innovative offerte di mobilità e a molteplici servizi, Audi sta evolvendo in fornitore di mobilità premium sostenibile.

Come entrare nella storia Audi

Oggi, gli appassionati di Audi possono ancora vivere la storia di Audi e della sua produzione automobilistica al Museo August Horch di Zwickau e anche al museo mobile Audi di Ingolstadt.

Fino al 24 settembre, i visitatori di quest’ultimo potranno visitare l'esclusiva mostra “Il quinto anello”, che racconta la storia di Nsu, il più antico marchio predecessore dell’attuale Audi Ag.

Chi desidera visitare il museo Audi comodamente da casa o in viaggio, può farlo in qualsiasi momento tramite l’app Audi Tradition, disponibile per il download su tutti i più diffusi app store per smartphone iOs e Android.