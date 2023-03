Audi, debutta la gamma Identity Black di Q3 e Q5: come è fatta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il marchio dei quattro anelli rinnova la sfida e spinge ancora più in alto l'asticella con l'introduzione delle versioni top di gamma Identity Black su Q3 e Q5.

Caratteristiche: finiture nere e valorizzazione dei dettagli

L'allestimento top di gamma dei quattro anelli risponde a una precisa esigenza della clientela che negli ultimi cinque anni ha richiesto finiture dal look nero con una crescita del 70% ed enfatizza ulteriormente il design Audi, prima ragione d'acquisto delle vetture del Brand.Sinora dedicata ad Audi A1 Sportback e ad Audi Q2, la variante Identity Black viene ora estesa alle gamme Audi A3 Sportback, Audi Q3 e Audi Q5, centrali nell'offerta tanto che la famiglia Audi Q che nel 2022 ha rappresentato il 54% dell'immatricolato del marchio. Alla valorizzazione del dettaglio si accompagna il superamento delle tradizionali finiture cromate a vantaggio del nero. Un orientamento in linea con la rinnovata corporate identity Audi, introdotta da Audi Q8 e-tron: all'evoluzione bidimensionale del logo dei quattro anelli si affianca la rinuncia al cromo a favore del bianco e nero ad alto contrasto nonché la denominazione modello in nero.“Cuore” Identity Black: il pacchetto esterno lucido nero plusForte dei contenuti delle versioni S line edition (S line plus nel caso di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback), l'allestimento Identity Black aggiunge dotazioni di pregio sia esternamente sia in abitacolo. “Cuore” della configurazione è il pacchetto lucido nero plus che prevede la finitura total black degli inserti ai paraurti, del single frame e della griglia frontale, delle cornici dei cristalli laterali, degli anelli Audi e della sigla modello oltre che dei mancorrenti al tetto limitatamente ai modelli con carrozzeria suv. Caratterizzazione in nero anche per le calotte dei retrovisori laterali e, internamente, per il cielo vettura. Infine, a caratterizzare la nuova versione anche la finitura oscurata delle superfici vetrate posteriori e dai cerchi in lega Audi Sport: da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la gamma Audi Q3, da 21 pollici a 5 razze aV nero antracite torniti a specchio per la gamma Audi Q5.All'interno dell'abitacolo, la Identity black si caratterizza per gli inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere e alla console

Gamma Audi Q3: quattro sistemi propulsivi

Commercializzata in Italia in oltre 50mila esemplari dal lancio della seconda generazione di Audi Q3, avvenuto a ottobre 2018, la famiglia dei suv compatti può contare su di una rilevante ampiezza di gamma: quattro sistemi propulsivi Tfsi, Tdi, plug-in (Phev) e Audi Sport con potenze da 150 a 400 cv, due configurazioni di trazione, anteriore e integrale permanente quattro, e tre varianti di trasmissione: manuale o automatica a doppia frizione a sei o sette rapporti.Basata sulla piattaforma Mqb del Gruppo Volkswagen e prodotta nello stabilimento di Győr (Ungheria) la gamma Audi Q3 adotta propulsori a quattro cilindri in linea, fatta eccezione per le varianti Audi Sport che monta il “famoso” cinque cilindri. I benzina sono proposti nelle configurazioni da 1.5 litri (150 cv) e da 2.0 litri nelle varianti da 190 cv e da 245 cv. Questi ultimi sono abbinati alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale permanente quattro. Quanto all'offerta Diesel, un 4 cilindri 2.0 nelle configurazioni da 150 cv e oppure da 200cv. La trazione quattro è disponibile per entrambi gli step di potenza.Al vertice delle gamme dei C-suv dei quattro anelli, l'allestimento Identity Black è dedicato a tutte le versioni commercializzate, fatta eccezione per le sportive Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback, e amplia ulteriormente l'offerta di Audi Q3 Sportback in quanto disponibile anche per le varianti a trazione anteriore, diversamente dalla precedente configurazione top di gamma quattro edition, non più a listino.

Identity Black: disponibile anche per Q3 Phev

La “ricetta” Identity Black si estende anche alle varianti Phev 1.4 (45) TFSI e S tronic, nel 2022 arrivate a rappresentare quasi il 50% dell'immatricolato Audi plug-in.Il powertrain da 245 cv, nello specifico, è composto da un motore 4 cilindri 1.4 Tfsi e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato nel cambio a doppia frizione S tronic. La batteria agli ioni di litio è sistemata nel pianale nella zonasottostante i sedili posteriori, accumula 13 kWh. Ai consumi da scooter, fino a 62 km/litro con il pieno di energia, si affiancano prestazioni sportiveggianti: da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e 140 km/h di velocità massima in modalità puramente elettrica.

Audi Q5: gamma ibrida e versioni plug-in con due step di potenza

Sintesi di versatilità, efficienza e design muscolare, la famiglia Audi Q5 abbina l'indole sportiva alla fruibilità nell'utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility. Basata sulla piattaforma Mlb Evo del Gruppo Volkswagen, dedicata ai modelli con motore anteriore longitudinale, e prodotta nella smart factory di San José Chiapa (Messico.La gamma 100% ibrida annovera a listino tre sistemi propulsivi: Tfsi, Tdi e plug-in con potenze da 163 a 367 cv, tre configurazioni di trazione (anteriore, integrale quattro con tecnologia ultra e integrale quattro con differenziale centrale autobloccante) e due varianti di trasmissione: S tronic a doppia frizione a 7 rapporti o tiptronic con convertitore di coppia a 8 marce. Le versioni ibride ricaricabili costituiscono la massima espressione della raffinatezza tecnica del modello: declinate in due step di potenza (299 e 367 cv), il powertrain di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback Tfsi e, nello specifico, è composto da un 4 cilindri 2.0 turbo e da un elettromotore del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti. I suv plug-in possono contare, nella versione 50 TFSI e, su di una potenza complessiva di 299 cv mentre la variante 55 e si attesta a 367 cv. Valori che garantiscono, in abbinamento alla trazione integrale quattro con tecnologia ultra, garante della massima efficienza grazie all'attivazione della ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario, prestazioni sportive a fronte di un fabbisogno di carburante, a batteria carica, straordinariamente ridotto. Allo scatto da 0 a 100 km/h in, rispettivamente, 6,1 e 5,3 secondi si accompagnano consumi nel ciclo combinato Wltp sino a 67 km/litro.La batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh, posizionata sotto il vano bagagli, consente di percorrere sino a 62 chilometri in modalità puramente elettrica, mentre la massima potenza di ricarica si attesta a 7,4 kW in corrente alternata (AC). Quanto alla tecnologia di recupero, il sistema (analogamente ad Audi Q3 e Audi Q3Sportback Tfsi) deriva da Audi e-tron: il motore elettrico si occupa delle decelerazioni lievi, le più frequenti nella marcia quotidiana, mentre le frenate di media intensità sono di competenza dei freni idraulici tradizionali.Analogamente ai SUV di segmento C, l'allestimento Identity Black si colloca al vertice dell'offerta di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback ed è dedicato a tutte le versioni a listino, fatta eccezione per l'entry level 2.0 (35) Tdi 163 cv S tronic e per le sportive Audi SQ5 Tdi e Audi SQ5 Sportback Tdi.