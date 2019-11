Audi, debutta il suv coupé elettrico e-tron Sportback Al salone californiano la Casa dei quattro anelli ha svelato il secondo modello a batteria che va ad affiancare il suv e-tron. Si tratta della versione coupé (Sportback secondo la denominazione Audi) in vendita dalla primavera del 2020. di Corrado Canali

Audi svela un nuovo modelo 100% elettrico. Si chiama e-tron Sportback ed era stata anticipata mesi fa in forma di concept. Derivata dal suv e-tron già in vendita da quest’anno la Sportback offre lo stesso powertrain, con un motore per ogni asse. Sulla Sportback 55 Quattro la potenza totale è di 360 cv con una coppia di 561 Nm e una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, ma con il Boost Mode è possibile salire fino a 408 cv e 664 Nm per spuntare 5,7 secondi da 0 a i 100 km/h. La batteria ha una capacità di 95 kWh ed è divisa in 31 moduli.



Della Sportback è disponibile anche una seconda versione, la 50 Quattro che eroga invece 313 cv e 540 Nm e utilizza batterie da 71 kWh e 27 moduli, accreditata di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. L’autonomia non ancora omologata, è per ora stimata in347 km per la 50 Quattro e fino a 448 km per la 55 Quattro.



La ricarica potrà avvenire tramite sistemi rapidi a 150 kW sulla 55 Quattro e fino a 120 kW sulla 50 Quattro, per recuperare in entrambi i casi l’80% della carica in meno di 30 minuti. In alternativa è previsto il caricabatterie di bordo da 11 kW, ma nel corso dell’anno prossimo sarà disponibile la versione opzionale con doppia carica da 22 kW.



Se i contenuti tecnici sono quelli della e-tron, la carrozzeria, invece è stata ridisegnata nella zona dietro con un lunotto molto più inclinato. Lunga 4,9 metri e larga 1,93 come la versione normale, la Sportback è 20 mm più bassa per un totale di 1,61 metri. La linea di cintura con il finestrino dietro fisso è tipica di tutti i modelli che audi fa rientatre nella denominazione Sportback, mentre sempre dietro si nota una appendice aerodinamica integrata.



L’efficienza è stata presa in considerazione nel definire il design della Sportback, al punto che il miglior Cx di 0,25 per la versione S line contribuisce a migliorare l’autonomia della vettura e infatti risultata è migliore della stessa e-tron.