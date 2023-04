Audi alla Design Week: il futuro in mostra all’House of Progress

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I valori umani al centro di tutto. È questo il messaggio alla base dell'installazione Audi che comprende ventidue monoliti in acciaio specchiato disposti in modo circolare che si stagliano verso il cielo che una suggestiva immagine che cattura l'attenzione del visitatore di Audi House of Progress, l'hub creativo dei quattro anelli che fino al 23 aprile animerà la Milano Design Week. L'installazione, battezzata “The Domino Act”, è al centro della presenza Audi al Fuorisalone ed è situata in Corso Venezia 11.

Sostenibilità espressa attraverso il gioco del domino

La centralità sottolineata dal progetto del designer Gabriele Chiave (con il collettivo creativo Controvento) reinterpreta artisticamente il concetto di sostenibilità attraverso quello del gioco del domino, per sottolineare come la decisione in un ambito strategico possa innescare un processo virtuoso impattando sugli altri. L'installazione, infatti, riprende il tema della mostra evento Design Re-Evolution di Interni, con cui Audi festeggia il decimo anno di partnership e di cui è co-producer. A questo si aggiunge anche il concetto di economia circolare che sta alla base del progresso Audi, inteso come risparmio di risorse, conservazione e riciclo dei materiali durante la produzione. Vengono così rappresentati i cicli chiusi delle materie prime a elevato impatto energetico (alluminio, acqua, plastica, vetro, carta, acciaio) richiamati da display tattili presenti all'interno dell'installazione.

L’installazione sottolinea l’importanza di porre i valori umani al centro di tutto, come metaforicamente rappresentato appunto da Audi skysphere concept, l'avveniristica roadster full electric dal passo variabile che debutta in anteprima assoluta per il pubblico italiano e posta al centro del progetto, un chiaro rimando all’approccio antropocentrico del marchio di Ingolstadt nella progettazione delle vetture e simbolo di come progresso tecnologico ed emozione possano nascere da una strategia totalmente sostenibile basata sull'economia circolare.

La luce come espressione artistica ed emotiva

L'installazione “The Domino Act” è anche una celebrazione della luce come elemento primario. Dal mattino alla sera, l’elemento luce è celebrato come espressione artistica ed emotiva. La piazza diventa un’enorme tela su cui dipingere nuovi panorami, grazie ai monoliti che creano un gioco di luci e ombre. Le superfici riflettenti dei monoliti e del tetto dell'installazione creano un effetto di moltiplicazione delle persone e del verde circostante, ricordando così costantemente ai visitatori che agire insieme è molto più efficace che agire da soli, e che il progresso verso un mondo più sostenibile può partire dal singolo. In questo modo, viene messa in scena un’esperienza multisensoriale di luci e suoni sviluppati in collaborazione con la Sound Agency Smider, che rende l'installazione viva e in continuo divenire, accompagnando i visitatori in un coinvolgente viaggio nel futuro del Pianeta.

E la centralità dell'uomo è ribadita anche dai materiali utilizzati per l'imponente opera creativa: l'intera installazione si basa su uno scheletro metallico assemblato in loco e tutte le materie costituenti l'opera dell'arte sono naturali e rispettose dell'ambiente, dal legno di abete rosso proveniente da una filiera tracciata in cui ogni albero viene registrato, coltivato e abbattuto, alla pittura stessa, utilizzata sia per gli interni che per gli esterni, priva di solventi e diluibile in acqua, dalla ghiaia per la pavimentazione all'acciaio inox dei monoliti, materiale dal grande potenziale nel mercato del design sostenibile, riciclabile all'infinito e altamente recuperabile fino alla fine del suo ciclo di vita.