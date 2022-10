Audi, due nuove sportive in tiratura limitata

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Audi presenta le due serie speciali che celebrano il Dna sportivo del brand dei quattro anelli. Si tratta della nuova R8 Coupè GT che è Audi a trazione posteriore più potente di sempre coi suoi 620 cv di potenza. Verrà offerta in tiratura limitata di 333 esemplari per delle vendite previste per la seconda metà del 2023. A cui, poi, si aggiunge la TT RS Coupè iconic edition sempre a tiratura limitata ma di 100 esemplari che, invece, arriverà in Italia nel corso del primo semestre dell'anno prossimo. Ancora da definire, infine, i prezzi di listino delle due vetture sportive.

La cura GT per la supersportiva Audi R8 Coupè

Dodici anni dopo il lancio della prima Audi R8 GT, Audi Sport torna a dedicare la cura GT alla supersportiva. Il motore V10 da 5.200 cc dell'Audi R8 Coupé V10 GT RWD eroga 620 cv la potenza più elevata di sempre per un'Audi a trazione posteriore. Alla grinta del propulsore si abbinano la taratura più spinta del cambio a doppia frizione S tronic e il programma di guida Torque Rear che integra fra l'altro la gestione dell'ESC attivabile da uno specifico satellite inserito nel volante il tutto per scegliere tra ben 7 livelli d'intervento del controllo di trazione.

Loading...

Cerchi in lega a 10 razze da 20 pollici

La nuova Audi R8 Coupé V10 GT RWD, realizzata a tiratura limitata in 333 esemplari numerati, può contare di serie su dei cerchi in lega a 10 razze da ben 20 pollici di derivazione racing e abbinati a pneumatici Michelin Sport Cup 2, di sedili sportivi a guscio oltre che dei freni carboceramici e ancora su un assetto sportivo performance con sia barra antirollio anteriore in alluminio che carbonio misto a poliuretano termoplastico. Più leggera di 20 kg rispetto alla Coupè V10 GT performance RWD la nuova R8 ferma l'ago della bilancia a 1.570 kg.

Total black e un kit aerodinamico di serie

L'Audi R8 V10 GT RWD ha un look esclusivo. Oltre al total black per la sigla del modello, gli anelli Audi e il collettore di aspirazione, si aggiunge il kit aerodinamico in carbonio con un pacchetto che include splitter, blade alle estremità del paraurti anteriore, minigonne, profili aerodinamici alle spalle dei passaruote posteriori e il visto alettone a collo d'oca. In abitacolo dominano il nero e il rosso. Completano il livello di allestimento GT i proiettori a Led Matrix con laser light oltre all'impianto audio Bang & Olufsen con degli altoparlanti nei poggiatesta.

TT RS l’iconica Coupè dei quatto anelli

E veniamo alla TT RS Coupé iconic edition, realizzata a tiratura limitata in 100 esemplari per l'Europa, celebra la storia di successo di Audi TT Coupé. Sin dal debutto della prima serie, avvenuto nel 1998, infatti l'Audi TT è stato sinonimo di piacere di guida, design e cura dei dettagli. Caratteristiche ulteriormente sottolineate dall'edizione limitata iconic edition che abbina esclusivi elementi di design interni ed esterni al Dna sportivo della variante RS equipaggiata che è equipaggiata con l’altrettanto iconico motore a 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 cv.