Audi e Argotec, il futuro visto da multinazionali e Pmi Longo (Audi Italia): affrontiamo quotidianamente le sfide tecnologiche di una società in trasformazione epocale. La sfida è diventare provider di mobilità. Alvino (Argotec): riviviamo l’epopea dello sbarco sulla Luna di Mario Cianflone

Tutela del territorio, responsabilità sociale delle imprese, innovazione, sostenibilità economica e ambientale. Sono questi i temi principali trattati nel roadshow che ha preso il via a Ivrea il 26 giugno e che toccherà altre cinque regioni d’Italia. Organizzatori dell’iniziativa Audi Italia e Piccola Industria Confindustria, insieme per mettere in evidenza i comportamenti socialmente responsabili che devono adottare le aziende, per adattarsi alla radicale trasformazione in atto nella società. Dopo l’appuntamento in Piemonte, il roadshow farà tappa in Puglia il 22 luglio, in Lombardia il 31 ottobre, in Veneto il 3 dicembre, nel Lazio il 10 dicembre e nelle Marche.

Argotec, da Torino allo Spazio

La prima puntata del roadshow ha visto la partecipazione di Argotec, con il suo managing director Luca Avino che ha raccontato una realtà, italiana e piemontese ad alta tecnologia. Una perla del Made in Italy, esempio capace di spiccare a livello internazionale grazie ai valori messi in campo. «La ricerca spaziale sta prendendo di nuovo quota: 50 anni fa le missioni Apollo che hanno portato l’uomo sulla Luna hanno generato un formidabile fall-out tecnologico», ha ricordato Avino. «Per ogni dollaro investito - ha spiegato Alvino - ne sono ritornati 7 in innovazione. Poi il trend si è fermato ma ora con l’ingresso dei privati nello Spazio il moltiplicatore è maggiore di quello dell’epopea della corsa alla Luna».

Nel dettaglio Argotec è un’azienda aerospaziale italiana, con sede a Torino, che punta su ricerca, innovazione e sviluppo in diversi settori: ingegneria, informatica, integrazione di sistemi e “human space flights and operations” per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Argotec ha anche ideato e realizzato un sistema per il controllo della telemetria in tempo reale utilizzato in vari centri spaziali, compresa una “mission-room” presso la Nasa, a Houston.

L’automotive diventa sostenibile

In un’era dove l’automobile è spesso vista come la causa di una lunga serie di danni ambientali e legata a vecchi schemi del passato, è importante invece raccontare cosa realmente si nasconde dietro i nuovi modelli presenti sul mercato e quello che succederà in un futuro sempre più vicino. «Come Audi – secondo Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia - siamo all’avanguardia in tema di sostenibilità e responsabilità sociale, anticipando i trend e ponendoci domande su come affrontare le nuove esigenze di una società che sta subendo una trasformazione epocale» . Oltre ad offrire vetture attente all’ambiente a partire dai modelli a metano, all’elettrificazione dell’intera gamma, fino ai diesel di ultima generazione e alle full electric , «ci impegniamo attraverso l’evoluzione tecnologica, parte fondamentale del nostro dna, a trasformarci in provider di mobilità sostenibile. In un’era in cui intelligenza artificiale, big data e accelerazione digitale stanno entrando nella quotidianità influenzando le scelte del singolo».

Il marchio dei quattro anelli riveste così un ruolo sociale attivo e grazie ai sistemi di guida predittiva, di guida autonoma e alla progressiva elettrificazione dell’intera gamma, trasformando l’auto in strumento sostenibile e di comunicazione a supporto della comunità.

L’importanza dei valori

Essere sostenibili è l’elemento chiave dell’intervento di Carlo Robiglio, Vice Presidente di Confindustria e Presidente Piccola Industria. «La sostenibilità delle aziende non deve essere solo economica ma anche sociale ed ambientale. La cultura di impresa e di governance sono fondamentali. Trasparenza e continuità devono essere elementi imprescindibili tra generazioni di imprenditori. Occorre responsabilità delle aziende sul territorio, in virtù del loro ruolo centrale all’interno del tessuto sociale».