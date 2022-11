Audi e Confindustria insieme per un progresso culturale e sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cultura e sostenibilità sono alla base dello sviluppo. Audi e Confindustria uniscono le forze per raggiungere una sostenibilità in grado, in primis, di creare valore alle persone e alle comunità.

Il rinnovo della collaborazione

Audi e Confindustria già nel 2019 hanno siglato un accordo per la creazione di servizi e soluzioni commerciali in esclusiva, che vanno incontro alle specifiche esigenze di mobilità d’impresa. Infatti, il tessuto industriale è formato da una quota maggioritaria di piccole e medie imprese che ne costituiscono un tessuto vitale, innovativo e creativo, diversificato e duttile.

Confindustria - Il presidente PMI Giovanni Baroni

Il nuovo accordo va oltre questo principio, introducendo il fatto che per creare un futuro sostenibile è necessaria un’innovazione culturale capace di creare valore ai singoli e alle comunità intere.

Dalle minacce alle opportunità senza limiti di settore

In occasione del Forum Piccola Impresa di Venezia, Piccola Industria Confindustria ha messo al centro del suo incontro le sfide che le piccole e media imprese stanno affrontando in questo periodo di elevata incertezza. A fronte di rischi e difficoltà, gli imprenditori hanno davanti a loro una grande opportunità per rivedere e ripensare le loro aziende, per gestire in modo efficace la transizione digitale e sostenibile che sta interessando la cultura d’impresa. Un progresso che deve essere inteso come un motore che traghetta verso l’aumento delle conoscenze della collettività e a un miglioramento del benessere sociale.

Un cambiamento che anche Audi sta vivendo, passando da costruttore di automobili a provider di mobilità con responsabilità etica e sociale che pone al centro l’uomo e i suoi bisogni.