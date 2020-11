Audi e Confindustria Servizi, partnership rinnovata e servizi commerciali in esclusiva

3' di lettura

Audi e Confindustria condividono la stessa visione: quella di un'innovazione culturale ancora prima che tecnologica, capace di creare valore per le persone e per la comunità. Un cambio di prospettiva che mette la sostenibilità e la consapevolezza al centro dell'idea di mobilità e che si traduce per Audi nella sua attitudine al futuro. Un'attitudine che vede la figura dell'uomo come il perno del percorso del marchio dei quattro anelli e che porta ad affrontare il tema della mobilità sostenibile mediante una tecnologia utile e un approccio neutrale volto allo sviluppo di tutti i sistemi di alimentazione. L'elettrificazione della gamma si sviluppa così sul completamento della gamma ibrida plug-in, sull'ampliamento dell'offerta 100% elettrica e sull'evoluzione nel segno dell'efficienza della gamma Audi Sport.

Audi, accordo di partnership con Confindustria Servizi

L'intesa stipulata fra le due realtà prevede la creazione di servizi e soluzioni commerciali in esclusiva che vanno incontro alle specifiche esigenze di gestione della mobilità d'impresa. L'accordo Audi comprende anche l'importante area del Service, con un numero verde 800 28 34 77 attivo per tutti i consociati, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00 e una e-mail dedicata, audiservicepmi@servizi.audi.it

Loading...

L'offerta Audi per i consociati Confindustria

Nel dettaglio, l'offerta commerciale riservata ai consociati Confindustria prevede la possibilità di un leasing finanziario comprensivo di pacchetto di manutenzione della vettura con un tasso di interesse dell'1,49%, valido per l'intera gamma di modelli Audi. In caso di noleggio, sarà applicato una riduzione aggiuntiva del canone, pari a 35 euro, rispetto alle tariffe di noleggio a lungo termine previste ad oggi. Per accompagnare il cliente in tutte le fasi di vita della vettura, le proposte Audi comprendono un'offerta Service che include quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria per il noleggio a lungo termine, mentre per il leasing finanziario è previsto un piano di manutenzione prepagata che garantisce la qualità del servizio Audi ad un prezzo fisso.

Nuova relazione con il cliente Phygital

Con questa partnership Audi conferma la sua forte presenza nel mondo flotte e la molteplicità di soluzioni taylor made. L'offerta del costruttore di Ingolstadt, infatti, è articolate e consente ampia libertà di scelta come la possibilità di spaziare tra soluzioni tecniche differenti, servizi after sales all'avanguardia – anche da remoto – e servizi finanziari con contenuti personalizzabili. Questo senza perdere mai di vista la necessità di semplificare la fruizione dei servizi che anticipano le risposte ai bisogni nascenti. Inoltre, l'approccio avanguardistico del Brand coinvolge anche la relazione con il cliente. La situazione attuale ha accelerato alcune tendenze già in atto, portando a una maggiore digitalizzazione del processo di vendita. La nuova relazione con il cliente diviene “phygital”, dall'unione di physical e digital, grazie ai nuovi strumenti di relazione digitali che permettono di superare il contatto fisico come Audi LiveRoom e il Pick-up e Delivery. Infine, grazie all'attenzione posta da Audi verso confronti della centralità dell'individuo, si registra una sempre maggiore presenza delle tecnologie predittive a bordo delle vetture dei quattro anelli (oggi l'80%) e, in un orizzonte temporale ridotto, si arriverà all'accesso da parte del 100% dei clienti Audi agli Adas d'ultima generazione. Forte l'approccio “umanocentrico” di Audi, progresso e sicurezza sociale è un impegno che il marchio di Ingolstadt persegue in ogni fase dello sviluppo.