Audi e Confindustria: storie sul futuro d'impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Prosegue il progetto Audi Stories of Progress che, grazie alla partnership in essere dal 2019 con Confindustria, dà voce alla cultura d'impresa e alle trasformazioni in atto nelle Aziende.

Forte della spinta propulsiva al cambiamento e in risposta alle pressanti istanze di trasformazione che stanno caratterizzando gli anni in corso, Audi infatti porta avanti il proprio percorso che la sta conducendo da produttore di autoveicoli a provider di mobilità a 360°, svolta che è sostenuta da 37 miliardi di euro di investimenti tra il 2022 e il 2026, in ricerca e sviluppo, immobili e stabilimenti.

Loading...

Analogamente, le oltre 150 mila imprese di piccole, medie e grandi dimensioni che aderiscono alla principale associazione di rappresentanza delle aziende manifatturiere e di servizi in Italia, si stanno interrogando su come affrontare la trasformazione necessaria e quali strumenti utilizzare per consentire il cambio di paradigma.

Momento di incontro per approfondire il tema è stato il Seminario Residenziale dei Direttori che si è tenuto a Como dal 20 al 22 ottobre. Nelle tre giornate di lavoro, i vertici delle associazioni confindustriali si sono trovati per un momento di analisi e confronto sulle tematiche dell'attualità economica europea e dello scenario italiano. Particolare attenzione è stata rivolta alle prospettive future delle imprese.

A testimonianza di questa vision, la Story of Progress di Alberto Marenghi, Vice Presidente per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing di Confindustria. Rispondere ai bisogni dei clienti con prodotti sempre più eticamente responsabili: è questa la strada da percorrere per il business del domani secondo Marenghi, che ha raccontato la sua Story of Progress, condividendo una visione del futuro in cui performance sempre più evolute coesistono in armonia con l'ambiente.