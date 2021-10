Audi E-Tron con 2.616 unità

E' stato il prima suv elettrico di Audi: la scocca è derivata da quella della Q8 modificata per alloggiare sotto il pianale le batterie pesanti ben 700 kg nella versione 55, e poco meno di 600 nella 50. I due motori elettrici, uno per asse, offrono la trazione integrale senza bisogno di albero di trasmissione, e danno il massimo selezionando la funzione Boost. Per la ricarica, ci si può affidare anche alle colonnine super-rapide da 120 kW o 150 per le 55. Il cavo è sotto al cofano, senza ridurre la capienza del bagagliai. Inavvertibile il passaggio dal sistema di recupero di energia nei rallentamenti all'azione dei dischi che in pratica lavorano solo sotto i 10 kmh o oltre gli 0,3 g di decelerazione. Curata l'insonorizzazione, con gli specchietti-telecamera che riducono i fastidiosi fruscii: le immagini vengono però proiettate un po' in basso, sui pannelli porta.

