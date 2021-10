Audi e-tron 55 quattro, ora ha 20 km in più di autonomia grazie all'aggiornamento del software

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi e-tron 55 quattro è in grado ora di percorrere fino a 446 chilometri (ciclo di omologazione Wltp) in modalità 100% elettrica grazie all'aggiornamento del software installabile gratuitamente presso i Service Partner Audi.



Cosa prevede l'aggiornamento

L’aggiornamento incide principalmente sulla capacità della batteria ad alto voltaggio: a fronte di un valore nominale immutato di 95 kWh, l'energia effettivamente utilizzabile passa da 83,6 a 86,5 kWh.

Inoltre, l'up-grade ha migliorato anche l'azione del motore elettrico favorendo una riduzione delle dispersioni d'energia. E, a questo, si affianca anche l'affinamento della gestione termica del powertrain e della portata dei flussi.



Audi e-tron: capostipite della gamma elettrica più ampia al mondo

Lanciata nel 2018, Audi e-tron è stata la prima vettura full electric del marchio dei quattro anelli, seguita nel 2020 dalla versione coupé Audi e-tron Sportback e dalle relative varianti sportive S, prime vetture al mondo di grande serie dotate di tre motori elettrici.

La produzione avviene nel sito carbon neutral di Bruxelles, dove già nella primavera di quest'anno è stata passata la soglia di 100mila esemplari.

Sono cinque i modelli declinati in quindici configurazioni tecniche.

Le potenze massime sono di 313 e 408 cv con un'autonomia che raggiunge i 446 km (ciclo Wltp). Le potenze di ricarica raggiungono i 150 kW in corrente continua (Dc) e in meno di mezz'ora è possibile disporre dell'80% dell'autonomia.