Quarta posizione per l'Audi e-tron, arrivata a quota 176 passaggi di proprietà. Il suv e-tron è il primo modello di serie totalmente elettrico di Audi. I due motori uniti al sistema di sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica assicurano performance di riferimento per il segmento. La batteria ad alta tensione da 95 kWh garantisce oltre 400 km di autonomia nel ciclo Wltp complice il raffinato sistema di recupero dell'energia. e-tron può essere ricaricato dalle colonnine ad alta capacità da 150 kW per ripristinare l’80% dell'energia in meno di 30 minuti. Il nuovo suv Audi porta al debutto la trazione quattro elettrica e grazie al passo di 2.928 millimetri offre spazio per cinque persone. Forte di una capacità di carico di 660 litri (1.725 abbattendo i sedili posteriori) è ideale anche per i lunghi viaggi. e-tron condivide con i modelli al top della gamma Audi la connettività, la digitalizzazione delle funzioni di bordo e i sistemi di assistenza alla guida. Gli specchietti retrovisivi esterni virtuali (optional) elevano la digitalizzazione di bordo a un nuovo livello. Non meno raffinato il sistema di frenata elettroidraulico che garantisce una transizione fluida e omogenea dalla frenata elettrica a quella idraulica tradizionale.

