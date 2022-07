Capacità di carico a partire da 660 litri per l'Audi e-tron. due motori uniti al sistema di sospensioni pneumatiche a regolazione elettronica assicurano performance di riferimento per il segmento. La batteria ad alta tensione da 95 kWh garantisce oltre 400 km di autonomia nel ciclo Wltp complice il raffinato sistema di recupero dell'energia. e-tron può essere ricaricato dalle colonnine ad alta capacità da 150 kW per ripristinare l’80% dell'energia in meno di 30 minuti. Il suv Audi ha portato al debutto la trazione quattro elettrica e grazie al passo di 2.928 millimetri offre spazio per cinque persone. Forte di una capacità di carico di 660 litri (1.725 abbattendo i sedili posteriori) è ideale anche per i lunghi viaggi. e-tron condivide con i modelli al top della gamma Audi la connettività, la digitalizzazione delle funzioni di bordo e i sistemi di assistenza alla guida. Gli specchietti retrovisivi esterni virtuali (optional) elevano la digitalizzazione di bordo a un nuovo livello. Non meno raffinato il sistema di frenata elettroidraulico che garantisce una transizione fluida e omogenea dalla frenata elettrica a quella idraulica tradizionale. Nel dettaglio la Audi e-tron 55 quattro evolution è lunga 490 cm, larga 194 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 660 a 1.725 litri. Nella versione 55 quattro evolution costa 87.500 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 300 kW/408 cavalli ed una coppia massima di 664 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.565 kg.

Per saperne di più clicca sul listino