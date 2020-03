Audi e-tron GT col pianale della Porsche Taycan

Audi deve ancora ufficializzare la potenza effettiva ma è probabile che le versioni standard della e-tron GT siano collocate sotto la Taycan 4S per rendere l'Audi un po' più economica a livello di prezzi. Sia e-tron GT sia Taycan usano un pacco batterie da 800 V per un'autonomia superiore ai 400 km. L'abitacolo offrirà spazio e confort per quattro passeggeri e, naturalmente, sarà ad elevato tasso di tecnologia, lusso e connettività. Oggi ormai Internet viaggia su quattro ruote e la e-tron GT e la versione GT RS disporrà naturalmente di tutti i sistemi di assistenza alla guida anche dei più evoluti.