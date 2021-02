Audi e-tron Gt, debutta la supercar elettrica da 650 cavalli La nuova coupé a posti diventa l'Audi più potente in gamma. L'autonomia arriva a quasi 500 chilometri di Simonluca Pini

L'Audi e-tron Gt si presenta in veste ufficiale, pronta ad arrivare in concessionaria entro il secondo trimestre 2021. Realizzata sulla piattaforma J1, condivisa con la Porsche Taycan, la nuova e-tron Gt presenta un pacchetto tecnico in grado di renderla l'Audi più potente in gamma. Grazie infatti ai 646 cavalli della Rs e-tron Gt, la nuova vettura, che rilancia la sfida a Tesla da parte di Audi e del Gruppo Vw abbina prestazioni da supercar alla possibilità di viaggiare a zero emissioni fino a 472 chilometri o 488 km per la versione e-tron Gt quattro da 530 cavalli.



Nuova Audi e-tron Gt, prestazioni



Assemblata nello stabilimento Audi Böllinger Höfe, impianto carbon neutral dove viene prodotta anche l'Audi R8, l'Audi e-tron Gt è la prima granturismo elettrica dei quattro anelli e porta su strada prestazioni di assoluto rilievo a partire dall'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 3.3 secondi nel caso della versione Rs. Nello specifico è spinta da due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, uno in corrispondenza di ciascun assale, assistiti da una trasmissione a due rapporti.Disponibile nelle versioni e-tron Gt quattro ed Rs e-tron Gt con potenze massime, in modalità Boost, rispettivamente di 530 calli e 646 cv e coppia fino a 830 Nm, monta la nuova trazione integrale elettrica. Questa regola permanentemente e in modo completamente variabile la ripartizione della spinta fra gli assali, con rapidità cinque volte superiore a un sistema tradizionale. Tra le dotazioni non manca il tetto in carbonio, che contribuisce alla ripartizione dei pesi 50:50 tra avantreno e retrotreno, lo sterzo integrale per la prima volta dedicato a una vettura della gamma Audi e-tron, le sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera, il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore e la disponibilità dei freni carboceramici.



Audi e-tron Gt, dimensioni e interni



La nuova e-tron Gt presenta è secondo Marc Lichte, Responsabile del Design Audi, “l'auto più bella che abbia mai disegnato”. Lunga quasi 5 metri, è caratterizzata da linee pulite e da soluzioni tecniche pensate per la mobilità elettrica come la nuova griglia anteriore. Al frontale spiccano proiettori a Led Audi Matrix con spot laser, diventati una vera e propria firma dei modelli di alta gamma a marchio Audi. A bordo troviamo un ambiente connesso, da dove gestire il sistema d'infotainment attraverso il nuovo schermo centrale posizionato sulla plancia o tramite i comandi vocali intelligenti. Completa anche la dotazione di sistema di assistenza alla guida, con un pacchetto Adas di livello 2.



Audi e-tron Gt, autonomia e tempi di ricarica



La nuova Audi e-tron Gt è accreditata di un'autonomia nel ciclo Wltp fino a 488 chilometri, grazie alla batteria su entrambe le versioni da 93 kWh. Un risultato cui contribuiscono l'aerodinamica attiva, il CX è di 0,24, e il sistema di recupero dell'energia in grado di gestire sino a 265 kW di potenza elettrica. La gestione termica lavora in abbinamento al pianificatore degli itinerari e-tron trip planner, che consente di verificare istantaneamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione, e precondiziona la batteria in previsione del “rifornimento” a 800 Volt in corrente continua (dc) con potenze sino a 270 kW. È così possibile ottenere 100 chilometri d'autonomia in 5 minuti e ricaricare l'80% dell'energia in meno di 23 minuti. Oltre che a corrente continua, la e-tron Gt è ricaricabile di serie in corrente alternata su colonnine ac a 22 kW.



Audi e-tron Charging Service



Audi propone un accesso semplificato a oltre 200.000 stazioni in 26 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service che integra – con tariffe agevolate – il network ad alta velocità Ionity. Per ricaricare la vettura è sufficiente un'unica scheda e un unico contratto. In ambito domestico, Audi offre diverse soluzioni grazie alla collaborazione con Enel X e Alpiq.