Audi e-tron GT dopo il crossover anche la berlina sportiva

Sarà una berlina sportiva a zero emissioni che Audi offrirà dopo i crossover e-tron. Il nuovo modello si chiamerà e-tron GT ed entrerà in produzione all'inizio del 2021 con minime modifiche rispetto al prototipo. L'Audi e-tron GT condivide molte soluzioni tecniche con la cugina di Porsche la Taycan ma ha dimensioni simili alla A7 Sportback come la lunghezza di 496 cm, inferiore di 1 cm, ma i 5 cm in più di larghezza fino a 196 cm ed i 4 cm in meno in altezza fino a 138 cm la rendono più accattivante e grintosa, come si evidenzia dalla coda sfuggente che a differenza della berlina A7 Sportback non ha il portellone.