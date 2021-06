Audi e-tron GT traino fino a 1.800 kg

Disponibile in due varianti, e-tron GT quattro e RS e-tron GT, è proposta con prezzi rispettivamente, da 107.800 euro e 149.800 euro. Entrambe le granturismo hanno un motore per asse e batterie da 93 kWh raffreddate a liquido con tecnologia 800 volt. Livelli di potenza e prestazioni, però, sono diversi. La e-tron GT quattro arriva a 476 cv e 630 Nm, mentre la RS raggiunge i 588 cv e 830 Nm, ma grazie a un boost temporaneo della durata di 2,5 secondi la potenza di picco sale, rispettivamente, a 530 e 646 cv. E poi: la GT quattro tocca i 100 kmh da fermo in 4,1 secondi e raggiunge i 245 kmh di velocità, contro i 3,3 secondi e i 250 kmh della RS. Riguardo all'autonomia, sono 487 km per la GT quattro e 472 km per la RS. La ricarica avviene con potenze fino a 270 kW: è possibile recuperare fino a 100 km in 5 minuti e di passare dal 5 all’80% in 23 minuti.

