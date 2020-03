Audi e-tron GT versione più sportive S e RS

Dopo aver festeggiato 25 anni di RS, la Casa di Ingolstadt ha in programma nuove varianti RS più prestazionali e caratterizzate da un design di carrozzeria più aggressivo anche per i suoi futuri modelli elettrici. Il primo a beneficiare della griffe RS ma anche di una variante S potrebbe essere e-tron GT. Per quanto riguarda la personalizzazione esterna, gli interventi si concentreranno su frontale, appendici aerodinamiche, design di cerchi in lega mentre l'abitacolo beneficerà di sedili anteriori sportivi ad alto contenimento laterale e rivestimenti in elegante pelle di maggior pregio.