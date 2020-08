Audi e-tron Q4 è più compatta e a vocazione urbana

Sono 20 le Audi elettriche che sono state annunciate per il 2025. Fra queste ci sono anche due suv compatti che sono la versione di serie delle concept Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron entrambe in arrivo nel corso del 2021. I due modelli, pur imparentati tecnicamente, sono molro diversi nello stile, perché la Q4 Sportback e-tron ha una silhouette più dinamica e slanciata. L'altezza, inoltre, è inferiore di 1 cm rispetto alla Q4 e-tron per un totale di 160 cm. La lunghezza, invece, cresce di 1 cm fino a 460 cm, mentre sia la larghezza che resta di 190 cm che il passo di 277 cm restano invariati.